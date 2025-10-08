عاجل: EURUSD يرتفع قليلاً بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة! 🚨

"شدد" العديد من" المسؤولين على أهمية مراقبة مستويات الاحتياطي والظروف المالية الأوسع، مشيرين إلى أن إدارة الميزانية العمومية ستظل محور التركيز لضمان وفرة السيولة. أشار عدد من المشاركين إلى أن الوضع الراهن يُظهر وفرة في احتياطيات البنوك. وأشاروا إلى أن موقف السياسة الحالي قد لا يكون مُقيّدًا بشكل خاص، مما يُشير إلى أن بيئة أسعار الفائدة الحقيقية قد تُواصل دعم النمو، حتى مع موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم مع الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الاقتصادي.