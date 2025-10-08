عاجل: EURUSD يرتفع قليلاً بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة! 🚨

- استمر النهج الحذر، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية.
- لا تزال سياسة الاحتياطي الفيدرالي غير مقيدة للنمو.
- يُلاحظ ضغط على سوق العمل.
ملخص محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر:
- انقسام طفيف في السياسة النقدية، لكن لا يزال هناك ميل إلى التيسير الكمي. في حين جادل بعض المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعدم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، اتفقت الأغلبية على أن المزيد من التيسير الكمي قد يكون مناسبًا في وقت لاحق من هذا العام، بما يلبي توقعات السوق.
- على الرغم من ذلك، أكد معظم المسؤولين على المخاطر الصعودية للتضخم، مشيرين إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة حتى مع ظهور توقعات التضخم بشكل جيد. العودة إلى الهدف بطيئة وتدريجية.
- لاحظت اللجنة تباطؤًا تدريجيًا ولكنه ملحوظ في الطلب على العمالة ونمو الأجور، مع تحذير بعض الأعضاء من المخاطر على التوظيف.
- "حوالي نصف" مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفضين آخرين هذا العام وحده.
- "يذكر" العديد من" أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن جزءًا كبيرًا من الضغط على سوق العمل ناتج عن الذكاء الاصطناعي.
- "لاحظ" عدد قليل من" الأعضاء أن قيود الهجرة قد خففت من بعض الضغوط التضخمية.
- "شدد" العديد من" المسؤولين على أهمية مراقبة مستويات الاحتياطي والظروف المالية الأوسع، مشيرين إلى أن إدارة الميزانية العمومية ستظل محور التركيز لضمان وفرة السيولة. أشار عدد من المشاركين إلى أن الوضع الراهن يُظهر وفرة في احتياطيات البنوك. وأشاروا إلى أن موقف السياسة الحالي قد لا يكون مُقيّدًا بشكل خاص، مما يُشير إلى أن بيئة أسعار الفائدة الحقيقية قد تُواصل دعم النمو، حتى مع موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم مع الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الاقتصادي.
المصدر: xstation5
