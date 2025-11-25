انتعاش أسعار القهوة بسبب الجفاف في البرازيل 📈

تشهد عقود القهوة الآجلة على بورصة ICE (COFFEE) انتعاشًا بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة. ارتفعت أسعار أرابيكا في نيويورك نتيجة تجدد المخاوف بشأن ظروف الجفاف في البرازيل، حتى مع تعرض بن روبوستا المتداول في لندن لضغوط جديدة بسبب عودة الطقس الجاف واستئناف الحصاد في داك لاك، فيتنام. وقد ارتفع عقد القهوة لثلاث جلسات متتالية، مدعومًا بمخاوف الجفاف في البرازيل؛ ففي ميناس جيرايس، يبلغ معدل هطول الأمطار حاليًا 49% فقط من المتوسط ​​التاريخي.

تم رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل - تم رفع الرسوم الجمركية البالغة 40% على واردات البن البرازيلي، مما قد يعزز الصادرات إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.

لا يزال السوق يعاني من عجز - فانخفاض مخزونات أرابيكا وقلة العرض يدعمان أساسيات السوق على المدى الطويل.

في ظل ظاهرة النينيا، يجب على المستثمرين مراعاة التأثيرات المحتملة المرتبطة بالطقس على الحصاد القادم.

انتعاش الأسهم المعتمدة - ارتفعت أسهم أرابيكا في بورصة ICE فوق 405,000 كيس، على الرغم من أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

المصدر: xStation5