١١:٠٠ م · ٢٨ يناير ٢٠٢٦

عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

Milad Azar
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

  • معدل الفائدة: السابق: 3.75%، المتوقع: 3.75%، الفعلي: 3.75%
 

قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة، بما يتماشى مع توقعات السوق. ويترقب معظم المشاركين في السوق المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي قد يقدم رؤية حاسمة حول توجه السياسة النقدية الأمريكية.
 

صوّتت أغلبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، باستثناء ميران ووالر اللذين اختارا خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي بيانها اللاحق لقرار الفائدة، ركّزت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على ضعف نمو الوظائف وارتفاع مخاطر التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار معدل البطالة.

