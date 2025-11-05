عاجل: الإنتاج الصناعي في فرنسا يتجاوز التوقعات!

08:45 فرنسا - الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر: 0.8% (توقعات 0.1% (سابقًا -0.7%))

في سبتمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المتوقعة البالغة 0.1%، ومُعاكسًا بذلك الانخفاض الذي بلغ -0.9% المسجل في الشهر السابق. تشير هذه النتيجة إلى انتعاش واضح في القطاع الصناعي، مما يُشير إلى تحسن في صحة الاقتصاد، وقد يُعزز ثقة المستثمرين واليورو.

يشهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي بناءً على المعلومات الواردة من فرنسا.

المصدر: xStation5