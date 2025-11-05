محضر اجتماع بنك اليابان 🚩يحاول زوج الدولار/ين التعافي

أشار محضر اجتماع بنك اليابان الأخير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال منخفضة للغاية، وأن رفع سعر الفائدة ممكن إذا ما توافرت بيانات تدعم ذلك. فيما يلي أهم مقتطفات من الاجتماع:

اتفق الأعضاء على استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة بشأن تطورات السياسة التجارية وتأثيرها على الاقتصاد.

رأى العديد من الأعضاء ضرورة الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحالي لتقييم آثار تغييرات السياسة التجارية على الاقتصاد المحلي والأسواق الخارجية والأسعار بشكل أفضل.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يدعم الاقتصاد من خلال السياسة النقدية، إذ قد يتباطأ النمو مؤقتًا بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشار عضو آخر إلى أنه لن يكون من المتأخر جدًا دراسة البيانات الملموسة بدقة قبل مواصلة عملية تطبيع السياسة.

وأكد أحد المشاركين أن الظروف مواتية لرفع سعر الفائدة تدريجيًا، مع ضرورة تجنب البنك مفاجأة الأسواق باتخاذ خطوة مبكرة.

أشار عضو آخر إلى أن الوقت قد يكون مناسبًا لاستئناف رفع أسعار الفائدة، إذ انقضى أكثر من نصف عام على آخر رفع، مع أنه قد يكون من الحكمة الانتظار نظرًا لعدم اليقين بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية التنبؤ بيقين معقول - استنادًا إلى أرباح الشركات والبيانات الأولية لمفاوضات الأجور - بأن الاتجاه الأخير لزيادات الأجور لن يتأثر.

واقترح مشارك آخر أن يُعدّل بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة، بالاعتماد على مجموعة واسعة من المعلومات المتوقعة على المدى القريب، بما في ذلك أرباح الشركات في النصف الأول وتوقعاتها للعام بأكمله.

وقال أحد الأعضاء إن تأجيل رفع أسعار الفائدة قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، على الرغم من أن تكلفة الانتظار سترتفع تدريجيًا.

وناقش بعض الأعضاء موازنة التكلفة والفائدة للانتظار، مشيرين إلى تجربة اليابان الطويلة مع الانكماش.

وأكد أحد الأعضاء على أنه من المناسب الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية طالما أن توقعات التضخم لا تزال غير مستقرة بما يكفي.

أشار بعض الأعضاء إلى أن أرباح المصدرين تتمتع حاليًا بحماية من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ضعف الين.