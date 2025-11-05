التقويم الاقتصادي: البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية من أوروبا والولايات المتحدة في دائرة الضوء للأسواق (05.11.2025)

تركز جلسة اليوم على بيانات اقتصادية كلية مهمة من أوروبا والولايات المتحدة، والتي قد تُحدد مسار الأسواق قبل اتخاذ قرارات استثمارية أخرى.

في أوروبا، تُركز الأسواق بشكل رئيسي على قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والسويد، وفي جميع أنحاء منطقة اليورو. ستساعد هذه البيانات في تقييم الوضع الاقتصادي الحالي للمنطقة، وديناميكيات قطاع الخدمات، والمخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي. ستراقب الأسواق مؤشر مديري المشتريات في سياق الاتجاهات العالمية، وخاصةً في قطاع الخدمات، الذي يتأثر بتغيرات الطلب ومعنويات المستهلكين.

في الولايات المتحدة، ينصب اهتمام السوق على تقرير ADP لتوظيف القطاع الخاص ومؤشر ISM للخدمات. ستوفر هذه البيانات رؤىً حول سوق العمل ونشاط الأعمال في الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، مما يزيد من حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق المالية. كما لا يزال موسم أرباح الشركات الأمريكية مستمرًا، مما يؤثر بشكل أكبر على التقلبات في قطاعي التكنولوجيا والمالية.

ستُحلل الأسواق هذه المنشورات بدقة لتقييم الظروف الاقتصادية الحالية والآثار المحتملة على السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. قد تُعزز المؤشرات التي جاءت أقوى من المتوقع شهية المخاطرة وتدعم الأصول الدورية، بينما قد تُعزز القراءات الأضعف العزوف عن المخاطرة وتدفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية أو الفرنك السويسري.

تقويم اليوم

الساعة 08:00 ألمانيا - الطلبيات الصناعية لشهر سبتمبر

النمو السنوي (شهريًا): 1.1% (توقعات 1%؛ سابقًا -0.4%)

النمو السنوي (سنويًا): 1.5%

النمو السنوي (شهريًا) (سنويًا): -4.3% (2.1 سابقًا)

الساعة 08:45 فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريًا) لشهر سبتمبر: 0.1% (-0.7 سابقًا)

الساعة 09:00 جمهورية التشيك - مؤشر أسعار المستهلك الأولي (أكتوبر)

شهريًا: 0.3% (-0.6 سابقًا)

سنويًا: 2.3%

الساعة 09:15 إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (أكتوبر): 54.6 (54.3 سابقًا)

الساعة 09:30 السويد - قرار سعر الفائدة (نوفمبر): 1.75% (بدون تغيير)

الساعة 09:45 إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (أكتوبر): 53 (52.5 سابقًا)

الساعة 09:50 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): 47.1 (48.5 سابقًا)

الساعة 09:55 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): ٥٤.٥ (السابق ٥١.٥)

الساعة ١٠:٠٠ منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): ٥٢.٦ (السابق ٥١.٣)

الساعة ١٠:٠٠ إيطاليا - مبيعات التجزئة شهر/شهر (سبتمبر): 0.2% (السابق -0.1%)

الساعة 10:30 المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): 51.1 (السابق -50.8)

الساعة 11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المنتجين (سبتمبر)

شهر/شهر: -0.1% (السابق -0.3%)

سنويًا: -0.2% (السابق -0.6%)

الساعة 11:0 ألمانيا - كلمة عامة لرئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل

الساعة 13:00 الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات الرهن العقاري (أسبوعيًا): 7.1%

الساعة 14:00 المجر - محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي (أكتوبر)

الساعة 14:15 الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التوظيف الصادر عن ADP (أكتوبر): 28 ألفًا (السابق -32 ألفًا)

الساعة 15:45 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): 55.2 (السابق ٥٤.٢)

الساعة ١٦:٠٠ الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات (أكتوبر)

مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات: ٥٠.٧ (السابق ٥٠)

مؤشر نشاط الأعمال: ٤٩.٩

مؤشر التوظيف (معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات): ٤٧.٢

مؤشر الأسعار المدفوعة: ٦٩.٤

الساعة ١٦:٠٠ بولندا - بيان لجنة السياسة النقدية (نوفمبر)

الساعة ١٦:٣٠ الولايات المتحدة الأمريكية - التغير الأسبوعي في مخزون البترول (أسبوعيًا)