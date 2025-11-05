عاجل: مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأوروبي أعلى قليلاً من التوقعات في أكتوبر

صدرت اليوم سلسلة من بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهمة في جميع أنحاء أوروبا:

09:45 إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (أكتوبر): القراءة الفعلية 54 (المتوقعة 53؛ السابقة 52.5)

09:50 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): القراءة الفعلية 48 (المتوقعة 47.1؛ السابقة 48.5)

09:55 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): القراءة الفعلية 54.6 (المتوقعة 54.5؛ السابقة 51.5)

10:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المالية (أكتوبر): القراءة الفعلية 53 (المتوقعة 52.6؛ السابقة 51.3)

واصل قطاع الخدمات الإيطالي نموه في أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف متجاوزًا التوقعات عند 54. ويمثل هذا تحسنًا عن قراءة سبتمبر البالغة 52.5. مما يشير إلى نمو مطرد وزخم إيجابي في قطاع الخدمات الإيطالي.

ظل قطاع الخدمات المالية في فرنسا في منطقة الانكماش، لكن مؤشر مديري المشتريات جاء أعلى بقليل من التوقعات عند 48. ورغم أنه لا يزال دون مستوى 50 المحايد، إلا أن هذا يشير إلى أن تراجع القطاع آخذ في التباطؤ مقارنةً بالتوقعات السابقة، على الرغم من انخفاضه قليلاً عن مستوى 48.5 في سبتمبر.

أظهر قطاع الخدمات المالية في ألمانيا نموًا قويًا في أكتوبر، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات التوقعات عند 54.6، بارتفاع حاد عن 51.5 في سبتمبر. يشير هذا إلى تسارع قوي في النشاط، يعكس الطلب القوي والثقة العامة في القطاع.

شهد قطاع الخدمات المالية في منطقة اليورو نموًا أسرع قليلاً من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53. ويمثل هذا تحسنًا عن قراءة سبتمبر البالغة 51.3، ويسلط الضوء على نمو معتدل ولكنه ثابت في جميع أنحاء المنطقة.