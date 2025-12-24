عاجل: طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من التوقعات!🚨

١٤:٣٠ - طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة:

طلبات إعانة البطالة الأولية: ٢١٤ ألفًا (المتوقع: ٢٢٢ ألفًا؛ السابق: ٢٢٤ ألفًا)

طلبات إعانة البطالة المستمرة: ١٩٢٣ ألفًا (السابق: ١٨٩٧ ألفًا)

متوسط ​​الطلبات خلال ٤ أسابيع: ٢١٦,٧٥ ألفًا (السابق: ٢١٧,٥ ألفًا)

جاءت بيانات البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع شهريًا، حيث انخفضت من ٢٢٤ ألفًا إلى ٢١٤ ألفًا. كما سُجّل انخفاض طفيف في متوسط ​​الطلبات خلال ٤ أسابيع.

مع ذلك، ارتفع عدد الطلبات المتكررة/المستمرة بشكل ملحوظ، ليصل إلى أكثر من ١.٩٢ مليون طلب. وهذا أعلى مستوى منذ عام ٢٠٢١ .وبالتدقيق في تقرير مكتب إحصاءات العمل، يُلاحظ أيضًا أنه على الرغم من انخفاض عدد الطلبات الأسبوعية، فإن عدد العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات البطالة آخذ في الارتفاع.

هذا مجرد سبب واحد يدعو إلى الشك في تراجع جودة بيانات مكتب إحصاءات العمل بسبب نقص البيانات ومنهجية خاطئة، مما قد يؤدي إلى استجابة أكبر لبيانات سوق العمل الخاص في المستقبل.

ولا يزال رد فعل السوق على هذه البيانات محدودًا.

