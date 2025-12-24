DE40: تصعيدات تنظيمية ودبلوماسية وسط العطلات

انخفضت التقلبات والتداولات في البورصات الأوروبية بشكل ملحوظ نتيجة إغلاق العديد منها خلال عطلة عيد الميلاد. ولن تُجرى أي تداولات في بورصات ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وبولندا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية ودول البلطيق. وتم تقليص ساعات التداول إلى الساعة 12:30 في المملكة المتحدة، و14:00 في إسبانيا، و14:05 في فرنسا. ومن بين العقود الآجلة، سجل مؤشر FRA40 مكاسب بنسبة 0.3% اليوم.

وعلى الرغم من غياب قراءات مهمة في القارة وانخفاض نشاط المستثمرين، ستظل هناك عوامل مؤثرة في تحديد الأسعار قد يتم تجاهلها بعد انتهاء فترة العطلة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تأشيرات خمسة مفوضين أوروبيين متورطين في تشريعات تتعلق بالخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات متعددة على ممارسات احتكارية ومعالجة غير قانونية للبيانات من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُصر على أن هذه العقوبات ذات دوافع سياسية وتشكيلية. يمثل هذا الحدث تصعيدًا خطيرًا للتوترات بين أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سينعكس بلا شك على تقييمات السوق بمرور الوقت.

في الوقت نفسه، يتصاعد الخلاف بين هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإيطالية (AGCM) وشركة ميتا. فقد قررت إيطاليا تعليق بعض بنود العقد مع واتساب، التي تزعم الهيئة أنها تستغل موقعها الريادي في السوق وتضر بالمستخدمين.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في الولايات المتحدة، ستُنشر بيانات طلبات إعانة البطالة، والتي من المتوقع أن تختلف بشكل كبير عن توقعات السوق، مما قد يؤثر، من بين أمور أخرى، على قوة اليورو مقابل الدولار. ومن المتوقع تقديم حوالي 224 ألف طلب جديد.

FRA40 (D1)

المصدر: xStation5

لا يزال السعر ضمن قناة صعودية طويلة الأجل، لكن الزخم يتراجع بشكل ملحوظ. فشل المشترون مجددًا في تجاوز القمم المحلية عند مستوى 8320، ويتذبذب السعر بشكل متزايد ضمن الحد الأدنى لقناة الاتجاه الصعودي. أما بالنسبة للعرض، فالهدف الأول هو اختراق القناة نزولًا باتجاه مستوى فيبوناتشي 23.6، مما قد يتيح مجالًا لمزيد من الانخفاضات.

أخبار الشركات: