حصاد الأسواق (24.12.2025)

انخفض مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.2%، كما سجل مؤشر ASX 200 انخفاضًا بنسبة 0.4%. في اليابان، وبعد صدور محضر اجتماع بنك اليابان، بقي مؤشر نيكاي 225 دون تغيير، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.

كان أداء الأسواق الآسيوية متباينًا. استفادت المؤشرات الصينية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الممتازة لتحقيق مكاسب طفيفة، بينما انخفضت مؤشرات أخرى. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%، بينما اقتصرت مكاسب مؤشر هانغ سينغ على 0.2%. وبالمثل، في الهند، ارتفع مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.2%.

أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، منهيًا الجلسة عند 6909 دولارًا بعد ارتفاع بنسبة 0.4%.

يرى البنك أن الاقتصاد ينمو بشكل معتدل، حيث يبلغ مؤشر أسعار المستهلك حوالي 3% مع نمو إيجابي في الأجور، ولكن مع تباطؤ واضح في التضخم دون 2% واستمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية.

سيواصل البنك رفع أسعار الفائدة وتعديل نطاق التيسير النقدي، مع التركيز بشدة على "الاعتماد على البيانات" و"المخاطر العالمية".

إن السنة الثالثة من الزيادات المرتفعة في الأجور ستسمح رسميًا باعتبار هدف التضخم قد تحقق، وستمنح تفويضًا لمزيد من التشديد النقدي.

امتنع معظم أعضاء اللجنة عن اتخاذ أي إجراء، مؤكدين على عدم اليقين بشأن آثار التعريفات الأمريكية، والسياسة المالية الجديدة لطوكيو، وحقيقة أن مؤشر أسعار المستهلك لم يصل بعد إلى المستوى المتوقع البالغ 2% بشكل دائم.

دعت أقلية إلى رفع فوري لسعر الفائدة إلى حوالي 0.75%، بحجة أن القاعدة الانكماشية قد تم كسرها، وأن هدف التضخم قد تحقق "إلى حد كبير"، وأن مخاطر التضخم تصاعدية، وأن عدم اتخاذ إجراء الآن يزيد من خطر التشديد النقدي المفاجئ لاحقًا.