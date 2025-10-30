اقرأ أكثر
٢:١٧ م · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تجاوزت التوقعات، مما دفع EUR/USD إلى الارتفاع.

EUR/USD
فوركس
-
-

منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي الأولي:

 

  • الناتج المحلي الإجمالي (مُعدَّل موسميًا، ربع سنوي): 0.2% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.1%)
  • الناتج المحلي الإجمالي (مُعدَّل موسميًا، سنوي): 1.3% (المتوقع: 1.2%؛ السابق: 1.5%)

 

منطقة اليورو - بيانات سوق العمل

 

  • معدل البطالة: 6.3% حاليًا؛ (المتوقع: 6.3%؛ السابق: 6.3%)

 

تشير الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى أداء اقتصادي أفضل بقليل من المتوقع في الربع الثالث. على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1%، ومُرتفعًا عن نسبة 0.1% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، متجاوزًا بقليل التوقعات البالغة 1.2%، وإن كان أقل من نسبة 1.5% في الربع السابق. تشير هذه النتائج إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل نموه بوتيرة متواضعة، على الرغم من استمرار التحديات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب.

 

ونتيجةً لهذه الأرقام، يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

 

المصدر: xStation5

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٤١ م

