عاجل: البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تجاوزت التوقعات، مما دفع EUR/USD إلى الارتفاع.

منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي الأولي:
- الناتج المحلي الإجمالي (مُعدَّل موسميًا، ربع سنوي): 0.2% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.1%)
- الناتج المحلي الإجمالي (مُعدَّل موسميًا، سنوي): 1.3% (المتوقع: 1.2%؛ السابق: 1.5%)
منطقة اليورو - بيانات سوق العمل
- معدل البطالة: 6.3% حاليًا؛ (المتوقع: 6.3%؛ السابق: 6.3%)
تشير الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى أداء اقتصادي أفضل بقليل من المتوقع في الربع الثالث. على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1%، ومُرتفعًا عن نسبة 0.1% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، متجاوزًا بقليل التوقعات البالغة 1.2%، وإن كان أقل من نسبة 1.5% في الربع السابق. تشير هذه النتائج إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل نموه بوتيرة متواضعة، على الرغم من استمرار التحديات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب.
ونتيجةً لهذه الأرقام، يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
بوستيك وهامك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلقان على السياسة النقدية الأميركية 🔍هل بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسم؟
CHN.cash تحت الضغط على الرغم من تصريحات ترامب الإيجابية 🚩
⏬EURUSD في أدنى مستوى في 3 أشهر