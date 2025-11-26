ملخص يومي: مزيد من الانتعاش في وول ستريت؛ الفضة تحقق مكاسب بأكثر من 3%

تجاوزت شركة

توقعات السوق بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2025، حيث حققت صافي ربح قدره 193.5 مليون زلوتي بولندي، مقابل توقعات بـ 159 مليون زلوتي بولندي، أي بزيادة قدرها 22% تقريبًا، وإيرادات بلغت 349.1 مليون زلوتي بولندي بدلًا من 325 مليون زلوتي بولندي المتوقعة. ويؤكد تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب (

) بلغت 194.6 مليون زلوتي بولندي، مقارنة بتوقعات بـ 168 مليون زلوتي بولندي، قوة ربحية الشركة التشغيلية، ويشير إلى أن نمو الأعمال وضبط التكاليف تجاوزا توقعات المحللين السابقة.