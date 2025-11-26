ملخص يومي: مزيد من الانتعاش في وول ستريت؛ الفضة تحقق مكاسب بأكثر من 3%

- شهدت جلسة يوم الأربعاء في الأسواق المالية العالمية مزيدًا من التحسن في معنويات وول ستريت، وارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المعادن الثمينة، وانتعاشًا في العملات المشفرة.
- يشهد مؤشر US100 حاليًا ارتفاعًا بنسبة 1%، مدفوعًا بانتعاش أسهم إنفيديا وشركات أخرى في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، تشهد ألفابت تصحيحًا هبوطيًا.
- تجاوزت شركة CD Projekt توقعات السوق بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2025، حيث حققت صافي ربح قدره 193.5 مليون زلوتي بولندي، مقابل توقعات بـ 159 مليون زلوتي بولندي، أي بزيادة قدرها 22% تقريبًا، وإيرادات بلغت 349.1 مليون زلوتي بولندي بدلًا من 325 مليون زلوتي بولندي المتوقعة. ويؤكد تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بلغت 194.6 مليون زلوتي بولندي، مقارنة بتوقعات بـ 168 مليون زلوتي بولندي، قوة ربحية الشركة التشغيلية، ويشير إلى أن نمو الأعمال وضبط التكاليف تجاوزا توقعات المحللين السابقة.
- أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي. وقد فاجأ هذا الانخفاض السوق، إذ كان من المتوقع ارتفاع طفيف. واستقرت قراءات الطلبات خلال الأشهر الأخيرة عند نطاق 3% تقريبًا. وجاءت الزيادة في الطلبات متوافقة مع التوقعات، إلا أنها تُمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بالقراءتين السابقتين.
- قدّمت رئيسة الوزراء البريطانية النقاط الرئيسية لميزانيتها، وكان رد فعل السوق إيجابيًا إلى حد ما. بعد انخفاض أولي، رحّب سوق السندات بخبر الحيز المالي الذي فاق التوقعات للمملكة المتحدة، وانخفضت عوائد السندات، ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي. خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، كما كان متوقعًا، متخذًا بذلك ما يُرجّح أن يكون الخطوة الأخيرة في دورة التيسير النقدي التي بدأت عام 2024.
- يواجه سوق الفضة أزمة هيكلية مؤقتة، حيث انخفضت احتياطيات المعادن الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بينما بلغت صادرات الفضة من الصين إلى لندن مستوى قياسيًا بلغ 660 طنًا في أكتوبر، مما زاد من تفاقم الوضع في سوق متوترة أصلًا. وارتفعت الفضة اليوم بنحو 3%.
- بلغ التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة -11 مليار برميل؛ بينما كانت التوقعات -5 مليارات برميل؛ وكانت سابقًا -14 مليار برميل. وتنخفض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، لكن قراءة اليوم لا تُغيّر الخلفية الأساسية لهذا السوق، الذي يشهد فائضًا في المعروض مقارنةً بمتوسطه على مدى خمس سنوات، على الرغم من استمرار موسم التدفئة. في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع، مما زاد من فائض المعروض الحالي من هذه السلعة في السوق.
- عادت عملة البيتكوين لتتجاوز 60,000 جنيه إسترليني بعد سلسلة من الانخفاضات التي دفعت العملة المشفرة مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من هذا العام.
- تُحقق العملات الأسترالية أفضل أداء لها في سوق العملات الأجنبية اليوم، بينما تُعاني الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني.
مخطط اليوم: USDJPY (01.12.2025)
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا