يعاني الاقتصاد الألماني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن سلسلة من المشاكل الهيكلية. فارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو الاقتصادي، يحدّان من قدرة الحكومة على المناورة وتفاؤل المستثمرين. ويعاني عملاق أوروبا الاقتصادي أكثر فأكثر.

ألمانيا تواجه مشكلة، ولم يعد أحد يتجنب الحديث عنها، ولا حتى الألمان. وللأسف، ما تتجنبه ألمانيا هو تحديد مصدر المشاكل ومعالجتها بدقة. وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية الحديث.

في القرن الحادي والعشرين، أظهرت الدولة الألمانية ميلاً نحو استراتيجيات اقتصادية جذرية ومحفوفة بالمخاطر وغير مدروسة جيداً. وقد انتهت محاولة بناء إعادة هيكلة جذرية لجزء كبير من اقتصاد الاتحاد على الموارد الروسية - وخاصة الغاز - بأزمة طاقة مفاجئة وانفجار تضخم هزّ المجتمع بأكمله.

الخطوة التالية للبوندستاغ هي تحويل التهديدات الحالية إلى فرص من خلال استثمارات ضخمة في صناعة الدفاع والبنية التحتية. تعتقد الحكومة الألمانية أن توسيع القدرات العسكرية سيحفز الاقتصاد، وأن التقنيات الجديدة المُطوّرة للجيش ستصل في نهاية المطاف إلى القطاع المدني. ومن المفترض أن تُمكّن هذه الاستراتيجية الجيش من جذب رؤوس الأموال والعمالة الماهرة والطلبات من دول أوروبية أخرى.

المصدر: Rheinmetall

لا يزال الدين العام في ألمانيا منخفضًا ومستقرًا نسبيًا، وقاعدتها الصناعية قوية. التهديد الروسي حقيقي وطويل الأمد، ومن المتوقع أن يوفر طلبًا مستدامًا ومستقرًا على الأسلحة في جميع أنحاء أوروبا. إذا نُفِّذت عملية إعادة التصنيع والعسكرة بنجاح، فقد تُخرِج البلاد من الركود الاقتصادي وتُعزِّز دور ألمانيا في الاتحاد.

مع ذلك، فإن الكلمة المفتاحية هنا هي "النجاح". إن تحويل موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لا يحل مشاكل التنافسية الأساسية، بل قد يُعمِّقها. سترتفع تكاليف العمالة والطاقة، وسيتم توجيه رأس المال إلى حيث يوجد الطلب، ويرجع ذلك أساسًا إلى أوامر حكومية. إن زيادة تمويل الديون على المدى الطويل ستحرم ألمانيا من أحد أصولها الرئيسية، وقد يُجبر الضغط المتزايد على الميزانية على إجراء تخفيضات لاحقة عندما يكون الاقتصاد والميزانية أكثر عرضة لها.

نتيجةً لذلك، تُقرر ألمانيا مرة أخرى لعب دور "البنك المرن". بعد سلسلة من القرارات غير الناجحة، ضاق هامش خطأها بشكل واضح. لا يقتصر الأمر على استعادة القدرة التنافسية لألمانيا فحسب، بل يشمل أيضًا استقرار أوروبا بأكملها. يجب على ألمانيا أن تتوخى الحذر الشديد وأن تعالج جذور المشاكل، لا آثارها فحسب. إذا اتضح أن المناورة الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى القادمة خاطئة، فلن يتحمل دافعو الضرائب الألمان وحدهم التكلفة، بل سيتحملها أيضًا شركاؤها الاقتصاديون والسياسيون، وفقًا لحالة أكبر اقتصاد في القارة.

RHM.DE (D1)

المصدر: xStation5