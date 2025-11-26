اقرأ أكثر
٧:٣٩ م · ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: النفط الخام ينخفض بعد ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع

ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.774 مليون برميل، مقابل 0.055 مليون برميل مُتوقع.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.147 مليون برميل، مقابل 0.556 مليون برميل مُتوقع.

ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.513 مليون برميل، مقابل 0.745 مليون برميل مُتوقع.

انخفض معدل استخدام مصافي التكرير بنسبة 2.3%، مقابل 0.8% المُتوقعة. وكان الرقم السابق 0.6%.

بلغ إنتاج النفط الخام 13.814 مليون برميل، مقابل 13.834 مليون برميل سابقًا.

 

 

