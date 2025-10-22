عاجل: الجنيه الإسترليني يواصل خسائره بعد بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 📉

- خسائر الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي
- خسائر الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي
الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 3.8% على أساس سنوي؛ المتوقع 4.0% على أساس سنوي؛ السابق 3.8% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.0% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 3.5% على أساس سنوي؛ المتوقع 3.7% على أساس سنوي؛ السابق 3.6% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 0.0% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.3% على أساس شهري؛
- مدخلات مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.8% على أساس شهري؛
- مخرجات مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي 0.0% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.5% على أساس شهري؛
كان قطاع النقل المساهم الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في سبتمبر 2025، حيث كان له الأثر الأكبر في ارتفاع المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك السكني. وقد قابل هذا الانخفاض جزئيًا انخفاض مساهمات قطاعات الترفيه والثقافة والأغذية والمشروبات غير الكحولية. وظل التضخم الأساسي مرتفعًا، مع تفوق أسعار الخدمات على أسعار السلع.
المصدر: xStation5
عاجل: زوج اليورو/الجنيه الإسترليني يتراجع رغم بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية من المملكة المتحدة 🔎
مؤشر مديري المشتريات قوي من ألمانيا، وبيانات متباينة من فرنسا. اليورو يرتفع 🔎
ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 6.7% في الربع الثالث من 2025
التقويم الاقتصادي: تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المؤجل اليوم 📌