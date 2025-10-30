عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الألماني أعلى قليلاً من المتوقع

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس سنوي) - النمو السريع: 0.3% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.2%)

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس سنوي) - النمو السريع: 0.3% (توقعات: 0.2%، سابقًا: -0.2%)

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو السريع الفعلي: 0% (توقعات: 0%، سابقًا: -0.3%)

معدل البطالة الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو الفعلي: 6.3% (توقعات: 6.3%، سابقًا: 6.3%)

تغير البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: -1 ألف (توقعات: 8 آلاف، سابقًا: -7 آلاف)

إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: 2.973 مليون (سابقًا: 2.976 مليون)

إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس غير سنوي) - النمو الفعلي: 2.910 مليون (توقعات: -، سابقًا: 2.955 مليون)