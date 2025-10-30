اقرأ أكثر
١:١٠ م · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الألماني أعلى قليلاً من المتوقع

EUR/USD
فوركس
-
-

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس سنوي) - النمو السريع: 0.3% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.2%)

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس سنوي) - النمو السريع: 0.3% (توقعات: 0.2%، سابقًا: -0.2%)

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو السريع الفعلي: 0% (توقعات: 0%، سابقًا: -0.3%)

معدل البطالة الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو الفعلي: 6.3% (توقعات: 6.3%، سابقًا: 6.3%)

تغير البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: -1 ألف (توقعات: 8 آلاف، سابقًا: -7 آلاف)

إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: 2.973 مليون (سابقًا: 2.976 مليون)

إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس غير سنوي) - النمو الفعلي: 2.910 مليون (توقعات: -، سابقًا: 2.955 مليون)

 

 

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:٠٩ م

ملخص يومي: تفاؤل بشأن وول ستريت رغم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والتوصل إلى اتفاق مع الصين🗽 ارتفع الدولار الأمريكي
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٤١ م

مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:١٠ م

أكوا باور وبديل وأرامكو يوقعون اتفاقيات التمويل لـ 5 مشاريع طاقة شمسية
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٢ م

المدير الإقليمي لـ«أكواباور»: نستهدف استثمار 250 مليار دولار حتى 2030

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات