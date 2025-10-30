عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الألماني أعلى قليلاً من المتوقع

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس سنوي) - النمو السريع: 0.3% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.2%)
الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو السريع الفعلي: 0% (توقعات: 0%، سابقًا: -0.3%)
معدل البطالة الألماني (على أساس ربع سنوي) - النمو الفعلي: 6.3% (توقعات: 6.3%، سابقًا: 6.3%)
تغير البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: -1 ألف (توقعات: 8 آلاف، سابقًا: -7 آلاف)
إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس سنوي) - النمو الفعلي: 2.973 مليون (سابقًا: 2.976 مليون)
إجمالي البطالة في ألمانيا (على أساس غير سنوي) - النمو الفعلي: 2.910 مليون (توقعات: -، سابقًا: 2.955 مليون)
ملخص يومي: تفاؤل بشأن وول ستريت رغم خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والتوصل إلى اتفاق مع الصين🗽 ارتفع الدولار الأمريكي
مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
أكوا باور وبديل وأرامكو يوقعون اتفاقيات التمويل لـ 5 مشاريع طاقة شمسية
المدير الإقليمي لـ«أكواباور»: نستهدف استثمار 250 مليار دولار حتى 2030