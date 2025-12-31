التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة 🔎

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا نظرًا لاستمرار فترة ما بعد العطلات. مع ذلك، هناك إصداران جديران بالملاحظة.

أولهما هو التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة، والذي تم تقديمه من الغد بسبب العطلة الرسمية. أما الإصدار الثاني المهم فهو تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ومع ذلك، من المرجح أن تبقى التقلبات خلال فترة صدور هذين التقريرين محدودة نظرًا لفترة العطلات وانخفاض أهمية هذين التقريرين نسبيًا في ظل ظروف السوق العادية.

جدول البيانات التفصيلي لليوم:

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

طلبات إعانة البطالة الأولية: المتوقع 219 ألفًا؛ السابق 214 ألفًا؛

متوسط ​​طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع: السابق 216.75 ألفًا؛

طلبات إعانة البطالة المستمرة: السابق 1.923 مليونًا؛

الساعة 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: