⏫ ارتفاع أسعار الفضة والذهب قبيل اجتماع FOMC

مع تبقي ساعتين على إغلاق بورصة وول ستريت، يشهد سوق المعادن النفيسة انتعاشاً ملحوظاً، بالتزامن مع تعافي أسعار المعادن الصناعية. ويمثل هذا تحولاً جذرياً في توجهات السوق بعد موجة البيع الحادة التي شهدها أمس، والتي أعقبتها مخاوف من رفع متطلبات الهامش في بورصة كومكس. ويشير هذا التحسن الحالي إلى أن المستثمرين يستعدون لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير اليوم.

السياق الرئيسي لقرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر:

عدم الإجماع: على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر كما كان متوقعًا، إلا أن القرار لم يكن بالإجماع، مما يشير إلى تزايد المقاومة الداخلية داخل اللجنة.

سوق العمل كعامل محفز: يراهن المستثمرون على أن محضر الاجتماع سيؤكد مخاوف جيروم باول بشأن أوضاع سوق العمل، مما قد يبرر خفضًا أسرع وأعمق لأسعار الفائدة مما كان متوقعًا في منتصف العام.

أبرزت لهجة البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي اللاحق استمرار مخاطر التضخم، مع التنويه إلى أن الآثار المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد تكون مؤقتة. يواجه الاحتياطي الفيدرالي حاليًا تحديًا يتمثل في تحقيق مهمته المزدوجة: كبح التضخم وحماية سوق العمل. إذا أكد محضر الاجتماع التقديرات التي تشير إلى أن نمو الوظائف قد تم تضخيمه بحوالي 60,000 وظيفة، فقد يشهد السوق دفعة قوية نحو النمو.

سيناريوهات السوق المحتملة بعد صدور التقرير:

السيناريو المتساهل: إذا أكدت البيانات أن الحفاظ على الوظائف هو الأولوية، نتوقع استمرار ضعف الدولار بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن والأسهم، مما يعكس الخسائر التي مُنيت بها الأسواق في الجلسات الأخيرة.

السيناريو المتشدد: إذا كشفت المناقشات عن رأي سائد بأن سعر الفائدة قد تم الوصول إلى المستوى المحايد، فقد يكتسب الدولار الأمريكي قوة، مما يُعمّق التراجع في وول ستريت ويُجدد ضغوط البيع على الذهب والفضة.

تتضاعف أهمية بيان اليوم بسبب الانقسام الواضح داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. فبينما تُركز المؤتمرات الصحفية بشكل أساسي على وجهة نظر الرئيس، ستكشف محاضر الجلسات عن صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء. ويزيد من حالة عدم اليقين الانتقال الوشيك في القيادة؛ إذ من المتوقع الإعلان عن خليفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، ولا يزال وضع جيروم باول المستقبلي كمحافظ غير واضح.

أهم النقاط الاستراتيجية لسوق المعادن:

السياسة النقدية أهم من الجغرافيا السياسية: على الرغم من أن العوامل الأساسية المادية تدعم أسعار المعادن النفيسة، إلا أن تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس كان المحرك الرئيسي للسوق الصاعدة.

خطر التباطؤ: قد يشكل إنهاء دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي مبكراً العائق الرئيسي أمام ارتفاع أسعار الفضة والذهب في عام ٢٠٢٦.

التحليل الفني

يشهد سعر الفضة ارتفاعًا بأكثر من 5% اليوم، ليعود إلى مستوى 76 دولارًا للأونصة، ويختبر تقريبًا منتصف شمعة الأمس الهابطة. علاوة على ذلك، تجاوز السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصاعدة الأخيرة. إذا حافظت الفضة على استقرارها فوق هذا المستوى بعد انتهاء المحضر، فستبقى النظرة الصعودية قائمة. في المقابل، يشير ظهور ذيل بارز على الشمعة اليومية إلى احتمال العودة إلى تصحيح أعمق.



يشهد الذهب أداءً ضعيفاً مقارنةً بالفضة اليوم، حيث يواجه مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%. ومع ذلك، فقد حافظ الذهب على منطقة الطلب الواقعة بين المتوسطين المتحركين البسيطين 25 و50، بالإضافة إلى مستوى 4300 دولار. إلا أن الفجوة المتزايدة بين هذه المتوسطات المتحركة تشير إلى احتمال استمرار المبالغة في تقييم الذهب على المدى القصير.