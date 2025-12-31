حصاد الأسواق (31.12.2025)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 نقطة (مقابل 49.2 نقطة سابقاً، وهو الرقم المتوقع أيضاً)، منهياً بذلك سلسلة انكماش استمرت ثمانية أشهر، ومتجاوزاً عتبة التوسع البالغة 50 نقطة. وجاء هذا التحسن على الرغم من تسجيل أرباح المصانع لأكبر انخفاض سنوي لها منذ أكثر من عام، مما يؤكد أن التعافي لا يزال هشاً وغير مستقر.