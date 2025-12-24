افتتاح الأسواق الأمريكية : موسم الأعياد يُخفف من حدة التقلبات رغم المخاطر السياسية

بدأت الجلسة الأمريكية التداول بتقلبات محدودة بعد انتهاء موسم العطلات. ولوحظ انخفاض ملحوظ في مؤشر راسل 2000، حيث تراجع مؤشر الولايات المتحدة 2000 بنسبة 0.2%. وسيتم تقليص ساعات التداول في وول ستريت اليوم إلى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وعلى الرغم من العطلات الجارية، فقد شهد السوق عدة تطورات سياسية هامة:

صرح جو لافورنيا، أحد مستشاري وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة صحفية، أن "على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى في حال نمو الاقتصاد". وقد أكد الرئيس الأمريكي هذا التصريح، حيث كتب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يريد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة"، وأنه "لن يتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي شخص لا يرغب في القيام بذلك".



اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على تأشيرات دخول خمسة مسؤولين أوروبيين شاركوا في صياغة تشريعات تنظم سوق الخدمات الرقمية. ويأتي هذا ردًا على سلسلة من الغرامات التي فُرضت في الفصول الأخيرة على شركات أمريكية لممارساتها الاحتكارية، وسلوكها المعادي للمستهلك، ومعالجتها غير القانونية لبيانات المستخدمين. رغم التوضيحات المطولة من المفوضية الأوروبية، يصر الجانب الأمريكي على أن الغرامات ذات طابع سياسي وتتضمن دلائل على الرقابة.



في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة الأمريكية تأجيلًا آخر للرسوم الجمركية على الرقائق وأشباه الموصلات الصينية حتى يوليو/تموز 2027.

بيانات الاقتصاد الكلي:

نشرت وزارة العمل الأمريكية بيانات عن طلبات إعانة البطالة، والتي جاءت أفضل من المتوقع أسبوعيًا، حيث انخفضت إلى 214 ألف طلب. مع ذلك، قد تنشأ مخاوف من الزيادة الكبيرة في الطلبات المتكررة (1.92 مليون).

US100 (D1)

المصدر: xStation5

نجح المشترون في الحفاظ على مستوى فيبوناتشي 50، حيث تعززت منطقة الدعم بشكل أكبر بفضل المتوسط ​​المتحرك الأسي 100. ويتواجد السعر حاليًا في منطقة مقاومة أخرى عند ذروة بعض القمم المحلية. ويشير زخم المتوسطات المتحركة الأسية إلى استمرار الاتجاه الصعودي، كما يشير مؤشر MACD إلى نمو أيضًا بعد أن تجاوز المتوسط ​​خط الإشارة. في الوقت نفسه، بدأ مؤشر القوة النسبية (14) في الوصول إلى مستويات مرتفعة، وقد تشير محاولة فاشلة أخرى للوصول إلى القمة الأخيرة إلى ضعف في صفوف المشترين. حاليًا، يهدف الطلب إلى اختبار أعلى مستوى تاريخي سابق، بينما يجب على العرض اختراق قناة الاتجاه الصعودي وخفض السعر إلى مستوى فيبوناتشي 38.2، مما سيمهد الطريق لمزيد من التصحيح.



أخبار الشركات: