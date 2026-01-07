عاجل: التضخم في منطقة اليورو أقل بقليل من التقديرات 🇪🇺 ارتفاع طفيف في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك: 2.0% فعليًا على أساس سنوي؛ 2.0% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.1% سابقًا على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك: 0.2% فعليًا على أساس شهري؛ -0.3% سابقًا على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: 2.3% فعليًا على أساس سنوي؛ 2.4% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.4% سابقًا على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: 0.2% فعليًا على أساس شهري؛ -0.4% سابقًا على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.3% فعليًا على أساس سنوي؛ 2.4% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.4% سابقًا على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 0.3% فعليًا على أساس شهري؛ -0.5% سابقًا على أساس شهري
يُقدّر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بنسبة 2.0% في ديسمبر 2025، بانخفاض عن 2.1% في نوفمبر. بحسب المكونات، لا تزال الخدمات الأعلى بنسبة 3.4% (3.5% في نوفمبر)، وارتفعت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 2.6% (من 2.4%)، وانخفضت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة انخفاضًا طفيفًا إلى 0.4% (من 0.5%)، بينما تراجعت الطاقة أكثر إلى -1.9% (من -0.5%).
يتعافى زوج اليورو/الدولار الأمريكي تدريجيًا من عمليات البيع التي شهدها في بداية التداولات الأوروبية. ولا يزال الزوج تحت ضغط بيع كبير، حيث يعجز حاليًا عن التعافي فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لـ 30 ساعة (EMA30؛ باللون البنفسجي الفاتح) والمستوى النفسي عند 117000.
المصدر: xStation
