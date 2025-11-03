عاجل: التضخم السويسري يتباطأ مرة أخرى 📉

التضخم في سويسرا لشهر أكتوبر: 0.1% على أساس سنوي (المتوقع: 0.3% على أساس سنوي؛ السابق: 0.2% على أساس سنوي)

التضخم الشهري: -0.3% على أساس شهري (المتوقع: -0.1% على أساس شهري؛ السابق: -0.2% على أساس شهري)

التضخم الأساسي: 0.5% على أساس سنوي (المتوقع: 0.7% على أساس سنوي؛ السابق: 0.7% على أساس سنوي)

انخفض التضخم في سويسرا بنسبة 0.3% على أساس شهري، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفنادق والعطلات، بينما ارتفعت تكاليف الملابس والسكن بشكل طفيف. من غير المرجح أن تُغير هذه البيانات سياسة البنك الوطني السويسري، حيث أنهى البنك برنامج التيسير النقدي ويتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 0.4% في الربع الرابع.