انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار 📉 هل نشهد موجة بيع أوسع نطاقاً؟

يتراجع سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون مستوى نفسي هام، ويفقد الزخم الذي اكتسبه في بداية العام. بينما لا يزال الإيثيريوم يحاول الحفاظ على سعره فوق 3000 دولار أمريكي. ورغم الأخبار الإيجابية، وعمليات الشراء القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في بداية العام (أكثر من مليار دولار أمريكي خلال أول يومين تداول)، وقرار MSCI الإيجابي بالإبقاء على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية في مؤشراتها، فإننا نشهد انخفاضات.

سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية أمس صافي تدفقات خارجة بقيمة 483 مليون دولار أمريكي، بينما انخفض مؤشر Coinbase Premium إلى المنطقة السلبية عند -0.07. يشير هذا إلى ضعف الطلب من المستثمرين الأمريكيين، على الرغم من الأخبار الإيجابية ظاهريًا.

في هذا السياق، نلاحظ خطرين رئيسيين. أولهما، ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، والتي بلغت 3.5%، مما يعقد وصول الأسواق العالمية إلى السيولة المتاحة والأموال الرخيصة. استُخدمت هذه السيولة، في نواحٍ عديدة، للاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

ثانيًا، تراجع سعر البيتكوين بعد بلوغه 95,000 دولار أمريكي، وهو مستوى "غاما" رئيسي لدى المتداولين. كان من شأن تجاوز هذا المستوى أن يدفع مؤشر غاما إلى المنطقة السالبة، مما كان سيُجبر المستثمرين على شراء البيتكوين مع ارتفاع السعر من تلك النقطة. في ظل الظروف الحالية، تسمح ديناميكيات غاما بتزايد ضغط البيع.

البيتكوين (الإطار الزمني اليومي)

قد يؤدي أي انخفاض إضافي إلى دافع هبوطي نحو 80,000 دولار أمريكي. تبقى منطقة المقاومة الرئيسية هي أعلى مستوياتها المحلية الأخيرة حول 93,000-95,000 دولار أمريكي، مدعومةً أيضًا بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي).

المصدر: xStation5