التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة وبيانات تشالنجر في دائرة الضوء 💡

  • تشير العقود الآجلة إلى افتتاح متباين لجلسة التداول النقدي في أوروبا.
  • ينصبّ التركيز على شركات التكنولوجيا، وشركات المقاولات الدفاعية، وسوق العقارات.
  • يتضمن جدول الأعمال، من بين أمور أخرى: الميزان التجاري الأمريكي، وبيانات طلبات إعانة البطالة، وتقرير تشالنجر حول سوق العمل.

قبل خمس عشرة دقيقة من افتتاح جلسة التداول النقدي في أوروبا، تشير العقود الآجلة إلى صورة متباينة لجلسة اليوم، مع ميل طفيف نحو الانخفاض. انخفض مؤشر DE40 حاليًا بنسبة 0.1%، بينما ارتفع عقد VSTOXX، الذي يعكس تقلبات السوق الأوروبية، بنسبة 0.63%. تتراجع الأسواق بعد تصريحات ترامب أمس، والتي أثرت سلبًا على شركات العقارات والدفاع، متسببةً في عمليات بيع مكثفة لأسهمها. مع ذلك، قد تُشكل شركات التكنولوجيا، ولا سيما شركة Nvidia، بصيص أمل بعد إعلان الحكومة الصينية قبل قليل عن موافقتها مجددًا على شراء معالجات Nvidia H200 خلال هذا الربع، لأغراض تجارية بحتة في الغالب. من المتوقع أن تستمر بكين في حظر استخدام معالجات H200 في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية. قد يُثير هذا الخبر بعض التفاؤل مع بدء التداول في الولايات المتحدة، ما لم تتخذ الأسواق مسارًا مختلفًا.

 

جدول زمني مفصل للاقتصاد الكلي لهذا اليوم (بتوقيت وسط أوروبا):

 

