١٢:٤٠ م · ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من المتوقع 📈 🇪🇸 ارتفاع طفيف في مؤشر SPA35

SPA35
المؤشرات
-
-

٨:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر ديسمبر:

 

  • مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي ٢.٩٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٢.٨٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٠٪ على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق الإسباني: الفعلي ٣.٠٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٢٪ على أساس سنوي؛

 

٨:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر:

 

  • مبيعات التجزئة الإسبانية: الفعلي ٦.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٩٪ على أساس سنوي؛

 

إلى جانب الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلك، ساهمت بيانات مبيعات التجزئة، وهي الأعلى منذ يونيو، في تعزيز تعافي العقد فوق متوسطه المتحرك الأسي لمدة ٣٠ ساعة (باللون الأرجواني الفاتح). كما مثّلت هذه الزيادة الأولى في معدل النمو بعد أربعة أشهر من التباطؤ المتواصل.

 

المصدر: xStation5

