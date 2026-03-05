ملخص السوق: المؤشرات تحاول الحفاظ على انتعاشها رغم ارتفاع أسعار النفط 🗽 أسهم برودكوم ترتفع

لا تزال معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية متفائلة نسبيًا رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي تقترب الآن من 84 دولارًا للبرميل، وقد ارتفعت بالفعل بأكثر من 20% هذا العام.

وتستمر الحرب في الشرق الأوسط، ومن المتوقع، وفقًا لتصريحات إسرائيلية أمس، أن تستمر أسبوعين آخرين على الأقل. في الوقت نفسه، يتزايد الأمل في إعادة فتح الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز. ولم تُبدِ إيران أي اهتمام بالتفاوض مع الولايات المتحدة، ونفت التقارير التي تتحدث عن محادثات غير رسمية مزعومة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ومن المتوقع أن توفر الولايات المتحدة مرافقة بحرية للسفن، وقد أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن إيران ستحترم شروط حرية الملاحة في المضيق. ومع ذلك، تتناقض هذه التصريحات مع التقارير التي تفيد باستهداف سفن إضافية بطائرات مسيرة بالقرب من المضيق، في حين شهدت أسعار الشحن زيادات غير مسبوقة.

وتتداول المؤشرات الأوروبية في الغالب على ارتفاع، على الرغم من تباين المعنويات في وول ستريت قبيل افتتاح السوق. استقر سعر البيتكوين قرب 72,000 دولار، بينما استقرت أسعار المعادن النفيسة دون تغيير يُذكر اليوم، حيث يُتداول الذهب عند حوالي 5,160 دولارًا للأونصة.

وتسعى الصين، أكبر مستورد للوقود في العالم، إلى ترشيد استهلاك الوقود بتعليق صادرات الديزل والبنزين. وتشهد الأسواق الآسيوية انتعاشًا بعد موجة البيع التي شهدتها يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.4%. وقادت كوريا الجنوبية الانتعاش الإقليمي، إذ ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 10% ومؤشر كوسداك بنسبة 14%، مع تعافي أسهم شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس لصناعة الرقائق الإلكترونية بعد عمليات بيع بدافع الذعر. وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في نطاق متباين. وتشهد أسهم شركات الرقائق والبرمجيات الأوروبية ارتفاعًا بعد توقعات إيرادات فاقت التوقعات من شركة برودكوم، التي قفزت أسهمها بأكثر من 6% في التداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية. وأشار الرئيس التنفيذي هوك تان إلى أن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة قد تتجاوز 100 مليار دولار العام المقبل.

أخبار الأسهم الأوروبية:

رفعت مورغان ستانلي تصنيف سهم ألفا لافال إلى "متوسط ​​الوزن" (من "أقل من المتوسط")، وتتوقع تجاوز الطلبات المتوقعة في قطاع الصناعات البحرية هذا العام.

ويز إير: من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى انخفاض صافي أرباح السنة المالية 2026 عن النطاق المتوقع سابقًا (من +25 مليون يورو إلى -25 مليون يورو).

هايدلبرغ ماتيريالز: رفعت سيتي تصنيف الشركة إلى "شراء" (من "محايد")، مشيرةً إلى أن عمليات البيع الأخيرة المدفوعة بالمخاوف بشأن سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي تبدو مبالغًا فيها.

ترتفع أسهم دافيد كامباري قبيل افتتاح السوق الأمريكية بعد إعلانها عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) أعلى من التوقعات. وصفت سيتي النتائج بأنها قوية بشكل عام، بينما سلط بنك آر بي سي الضوء على النمو الملحوظ في الإيرادات خلال الربع الرابع.

أُضيفت أسهم شيفلر ودويتز اليوم إلى مؤشر mDAX الألماني للشركات المتوسطة. وتنخفض أسهم TORM بعد أن أشارت أوكتري إلى احتمال بيع أسهم بقيمة 79.5 مليون دولار في شركة تشغيل أسطول ناقلات النفط.

تغييرات في توصيات المحللين في أوروبا

التصنيفات الجديدة

أكر بي بي ← محايد (جيه بي مورغان)؛ السعر المستهدف: 308 كرونة نرويجية

ألفا لافال ← توصية متوسطة (مورغان ستانلي)

مطار أثينا الدولي ← توصية متوسطة (باركليز)

دي إس في ← شراء ( ABG )؛ السعر المستهدف: 1900 كرونة نرويجية

إنكويست ← توصية بزيادة الوزن (جيه بي مورغان)؛ السعر المستهدف: 25 بنسًا

هايدلبرغ ماتيريالز ← شراء (سيتي)؛ السعر المستهدف: 220 يورو

إنديتكس ← شراء (دويتشه بنك)؛ السعر المستهدف: 63 يورو

شفايتر ← إضافة (بادير هيلفيا)؛ السعر المستهدف: 289 فرنك سويسري

سوفت كات ← توصية محايدة (يو بي إس)؛ السعر المستهدف: 1225 بنسًا

تراتون ← شراء (باريتو سيكيوريتيز)؛ السعر المستهدف: 35.64 يورو

مجموعة فيستري ← شراء (ستيفل)؛ السعر المستهدف: 610 بنسات

تخفيضات في التصنيف

أكر بي بي ← بيع ( ABG )؛ الهدف السعري: ٢٦٠ كرونة نرويجية

مجموعة دومينوز بيتزا ← بيع (دويتشه بنك)؛ الهدف السعري: ١٧٥ بنسًا

ديول ← تخفيض (إنديريس)؛ الهدف السعري: ٢.٨٠ يورو

مطار فيينا ← محايد (أودو بي إتش إف)؛ الهدف السعري: ٥٥ يورو

كيلر ← احتفاظ (دويتشه بنك)؛ الهدف السعري: ٢٢٠٠ بنسًا

سيجرو ← احتفاظ (بيل هانت)؛ الهدف السعري: ٨٢٥ بنسًا

TF1 ← تخفيض الوزن (باركليز)؛ الهدف السعري: ٧ يورو

فار إنرجي ← بيع (إيه بي جي)؛ الهدف السعري: ٣٣ كرونة نرويجية

DE40 (عقود داكس الآجلة، الإطار الزمني اليومي)

يحاول عقد داكس الألماني الآجل الحفاظ على زخمه الصعودي، على الرغم من تباطؤ وتيرة المكاسب قليلًا. ومع ذلك، تشير الذيول السفلية الطويلة في الشموع الثلاث الأخيرة إلى استمرار اهتمام الشراء، حيث ارتد العقد مرة أخرى من مستوى الدعم عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي ٢٠٠ (الخط الأحمر).

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5