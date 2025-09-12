اقرأ أكثر

عاجل: مؤشر جامعة ميشيغان أقل من التوقعات!

٦:١١ م ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

الساعة 16:00 - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • الأوضاع الراهنة: 61.2 (التوقعات: 61.3؛ السابق: 61.7)
  • التوقعات: 55.9 (التوقعات: 57.5؛ السابق: 57.2)
  • معدل التضخم السنوي: 4.8% (التوقعات: 4.8%؛ السابق: 4.8%)
  • معدل التضخم السنوي: 3.9% (التوقعات: 3.4%؛ السابق: 3.5%)
     

بلغ مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس 55.4 نقطة، وهو أقل بقليل من التوقعات والقراءة السابقة. وقد تطابق تقييم الوضع الراهن تقريبًا مع التوقعات، ولكنه كان أقل من الشهر السابق. في الوقت نفسه، انخفض مكون التوقعات بشكل ملحوظ عن كل من التوقعات والمستوى السابق. وظلت توقعات التضخم السنوي دون تغيير، لكن توقعات السنوات الخمس تجاوزت التوقعات، مما قد يثير المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار.

 

قد يشير ضعف ثقة المستهلك وتراجع التوقعات إلى توخي الحذر في الإنفاق وخطر ضعف الطلب في الاقتصاد. في الوقت نفسه، قد يدعم ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويحد من الآمال في خفض أسعار الفائدة بسرعة، مما قد يكون محايدًا إلى سلبيًا لسوق الأسهم، بينما يدعم الدولار وعوائد السندات. بشكل عام، تتباين مؤشرات السوق.

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات