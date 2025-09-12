عاجل: مؤشر جامعة ميشيغان أقل من التوقعات!

الساعة 16:00 - مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر

الأوضاع الراهنة : 61.2 (التوقعات: 61.3؛ السابق: 61.7)

التوقعات: 55.9 (التوقعات: 57.5؛ السابق: 57.2)

معدل التضخم السنوي: 4.8% (التوقعات: 4.8%؛ السابق: 4.8%)

معدل التضخم السنوي: 3.9% (التوقعات: 3.4%؛ السابق: 3.5%)



بلغ مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس 55.4 نقطة، وهو أقل بقليل من التوقعات والقراءة السابقة. وقد تطابق تقييم الوضع الراهن تقريبًا مع التوقعات، ولكنه كان أقل من الشهر السابق. في الوقت نفسه، انخفض مكون التوقعات بشكل ملحوظ عن كل من التوقعات والمستوى السابق. وظلت توقعات التضخم السنوي دون تغيير، لكن توقعات السنوات الخمس تجاوزت التوقعات، مما قد يثير المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار.

قد يشير ضعف ثقة المستهلك وتراجع التوقعات إلى توخي الحذر في الإنفاق وخطر ضعف الطلب في الاقتصاد. في الوقت نفسه، قد يدعم ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويحد من الآمال في خفض أسعار الفائدة بسرعة، مما قد يكون محايدًا إلى سلبيًا لسوق الأسهم، بينما يدعم الدولار وعوائد السندات. بشكل عام، تتباين مؤشرات السوق.