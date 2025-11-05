عاجل: مؤشر ISM للخدمات أعلى بشكل واضح من المتوقع

مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أكتوبر: ٥٢.٤ (المتوقع: ٥٠.٨؛ السابق: ٥٠.٠)

المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة الصادر عن معهد إدارة التوريدات: ٧٠ (المتوقع: ٦٨؛ السابق: ٦٩.٤)

المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات: ٥٦.٢ (المتوقع: ٥١.٠؛ السابق: ٥٠.٤)

التوظيف الصادر عن معهد إدارة التوريدات: ٤٨.٢ (المتوقع: ٤٧.٦؛ السابق: ٤٧.٢)

أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر (ارتفاعًا من 50.0 سابقًا)، تُرسل إشارة واضحة إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي يتسارع، مما يجعل حجة خفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أضعف بكثير. شهد المؤشر الفرعي للنشاط التجاري ارتفاعًا هائلاً إلى 54.3 (من 49.9)، مما يشير إلى توسع حاد وزخم متجدد في القطاع. كما قفزت الطلبات الجديدة إلى 56.2 (من 50.4)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2024. غالبًا ما يؤدي الطلب الجديد القوي إلى ارتفاع النشاط، مما يشير إلى أن الزخم الحالي قد يستمر. يظل مؤشر الأسعار المدفوعة هو الشاغل الرئيسي للتضخم، والذي ارتفع إلى 70.0 (من 69.4)، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وبينما لاحظت أن الأسعار "انخفضت قليلاً"، تُظهر البيانات المقدمة زيادة طفيفة إلى 70.0. إن قراءة بهذا الارتفاع هي قراءة تضخمية للغاية وتشير إلى أن مقدمي الخدمات يواصلون تمرير تكاليف المدخلات المرتفعة إلى المستهلكين، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في خفض التضخم إلى الهدف. شهد مؤشر التوظيف، على الرغم من استمرار انكماشه (أقل من 50)، ارتفاعًا طفيفًا إلى 48.2 (من 47.2). هذا التحسن المتواضع في مقاييس سوق العمل لا يفعل الكثير لتخفيف مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المدفوع بالأجور.

بشكل عام، يقدم هذا التقرير صورة لنمو اقتصادي قوي ومتسارع مقترنًا بضغوط تضخمية شديدة داخل قطاع الخدمات المهيمن. إن الارتفاع في نشاط الأعمال وأعلى مستوى في ثلاث سنوات في الأسعار المدفوعة يمثلان مشكلة خاصة. إن الطبيعة القوية لهذه النتائج تضعف بشكل كبير الحجة لخفض سعر الفائدة في ديسمبر وتدعم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على موقفه التقييدي لفترة أطول لترويض التضخم بالكامل. من ناحية أخرى، يجب أن يدعم التقرير الدولار الأمريكي، وخاصة في البيئة المرتبطة بإغلاق الحكومة. من ناحية أخرى، يجب أن تكون التوقعات المنخفضة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سلبية لسوق الأسهم. ومع ذلك، تُظهر الصورة القوية للاقتصاد الأمريكي أن الشركات لا تزال قادرة على تحقيق نتائج رائعة، حتى في مواجهة حالة عدم اليقين المستمرة.

يشهد مؤشر US500 انتعاشًا منذ بداية اليوم، ومن المتوقع أن يشير الاقتصاد القوي إلى أن المستثمرين لا يتوقعون تباطؤًا في أرباح الشركات الأمريكية في الربع الرابع. المصدر: xStation5