٦:٥٦ م · ٢ يناير ٢٠٢٦

عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي لشهر ديسمبر يستقر عند 51.8، متراجعًا من 52.2 في نوفمبر 📌

2:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

 

  • مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات التصنيعي: القيمة الفعلية 51.8؛ القيمة المتوقعة 51.8؛ القيمة السابقة 52.2؛

استمر تحسن أوضاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات التصنيعي إلى 51.8 من 52.2، مسجلاً أضعف توسع خلال الأشهر الخمسة الماضية من النمو المتواصل. وتراجع نمو الإنتاج وسط أول انخفاض في الطلبات الجديدة منذ عام، وانخفاض آخر في مبيعات التصدير، حيث أشارت الشركات إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي في كبح الطلب ومصدر رئيسي لضغوط التكاليف. وعلى الرغم من بقاء أسعار المدخلات والمخرجات مرتفعة تاريخياً، إلا أنها ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ 11 شهراً، في حين واصلت الشركات بناء مخزونات من السلع التامة الصنع، وأبلغت عن انخفاض في الطلبات المتراكمة. وتحسنت فرص العمل، حيث قامت الشركات بالتوظيف تحسباً لتحسن الأداء في عام 2026، إلا أن تعليقات الاستطلاع حذرت من أن مستويات الإنتاج قد لا تكون مستدامة.

 

 

