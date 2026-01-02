عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو يُخيب التوقعات 🇪🇺 📉

٨:٥٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لفرنسا ( HCOB ): القيمة الفعلية ٥٠.٧؛ القيمة المتوقعة ٥٠.٦؛ القيمة السابقة ٤٧.٨؛

٨:٥٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لألمانيا ( HCOB ): القيمة الفعلية ٤٧.٠؛ القيمة المتوقعة ٤٧.٧؛ القيمة السابقة ٤٨.٢؛

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو ( HCOB ): القيمة الفعلية ٤٨.٨؛ القيمة المتوقعة ٤٩.٢؛ القيمة السابقة ٤٩.٦؛

تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل أكبر من المتوقع، حيث انخفض الإنتاج لأول مرة منذ فبراير 2025، مدفوعًا بتراجع حاد في الطلب، لا سيما الصادرات. وانخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، مما دفع الشركات إلى خفض المشتريات والمخزونات والتوظيف بشكل أكبر. وازدادت حدة سلاسل التوريد وارتفعت تكاليف المدخلات، ومع ذلك استمرت الشركات في خفض الأسعار. وعلى الرغم من الضعف الحالي، فقد ارتفع تفاؤل قطاع الأعمال إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.

تغيرات متباينة في فرنسا وألمانيا

كانت فرنسا من أبرز الدول في التقرير، حيث انتعش مؤشر مديري المشتريات فيها مدفوعًا بارتفاع حاد في الطلب على الصادرات، مما ساعد على استقرار الإنتاج وتخفيف حدة انخفاض الطلبات الإجمالية. وعاد التوظيف إلى النمو، وانخفضت المخزونات، وتراجعت تخفيضات المشتريات. وانخفضت ضغوط التكاليف، مما سمح بارتفاعات طفيفة في الأسعار، في حين حدّ الطلب المحلي وعدم الاستقرار السياسي من الثقة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا مع ازدياد ضعف الطلب، مدفوعًا بتسارع حاد في انخفاض طلبات التصدير. وتراجع الإنتاج بعد فترة توسع طويلة، مما دفع الشركات إلى خفض الوظائف والمشتريات والمخزونات بشكل أكبر. أدت اختناقات الإمداد وارتفاع تكاليف المدخلات إلى زيادة الضغط، بينما أجبرت المنافسة الشديدة على خفض الأسعار بشكل أكبر رغم ارتفاع التكاليف.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (يومي)

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي خسائره عقب صدور البيانات الاقتصادية، بعد أن فشل في وقت سابق في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي قرب 1.1765. وانخفض الزوج بنحو 0.5% خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس قوة الدولار بشكل عام وسط توقعات أكثر تحفظًا بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الربع الأول من عام 2026. ويقع مستوى الدعم الفوري قرب 1.1720، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) القريب من منطقة ذروة البيع (يقترب من 30) إلى ضرورة توخي الحذر قبل الاندفاع نحو مزيد من الانخفاض.

المصدر: xStation5