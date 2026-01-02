الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي 🔎

اليوم، سيشهد الاقتصاد الكلي حدثاً هاماً يتمثل في صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر من أوروبا والولايات المتحدة. وقد يكون لهذه البيانات تأثير على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك على عوائد السندات.

الجدول الزمني الاقتصادي

منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (النهائي) - 48.8 نقطة (التوقعات: 49.2 نقطة، القيمة السابقة: 49.2 نقطة)

ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (النهائي) - 47.0 نقطة (التوقعات: 47.7 نقطة، القيمة السابقة: 47.7 نقطة)

فرنسا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - 50.7 نقطة (التوقعات: 50.6 نقطة، القيمة السابقة: 50.6 نقطة)

إيطاليا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - 47.9 نقطة (التوقعات: 50.1 نقطة، القيمة السابقة: 50.6 نقطة)

إسبانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - 49.6 نقطة (التوقعات: 51.2 نقطة، القيمة السابقة: 51.5 نقطة)

الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو: المعروض النقدي M3 (سنويًا) - 3.0% (التوقعات: 2.7%، القيمة السابقة: 10%) (السابق: 2.8%)

9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - — (التوقعات: 51.2 نقطة، السابق: 51.2 نقطة)

2:45 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - — (التوقعات: 51.8 نقطة، السابق: 51.8 نقطة)