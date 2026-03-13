عاجل: مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في مساره الصحيح، ونمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ! 🔥🚨

13/03/2026 - معدل التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (يناير):

معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي شهريًا: 0.4% (المتوقع: 0.4%؛ السابق: 0.4%)

معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي سنويًا: 3.1% (المتوقع: 3.1%؛ السابق: 3.0%)

معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي شهريًا: 0.3% (المتوقع: 0.3%؛ السابق: 0.4%)

معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي سنويًا: 2.8% (المتوقع: 2.9%؛ السابق: 2.9%)

بيانات الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع):

الناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا: 0.7% (المتوقع: 1.4%؛ السابق: 4.4%)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار: 3.8% (المتوقع: 3.7%؛ السابق: 3.7%)

طلبات السلع المعمرة (يناير):

شهريًا: 0.0% (المتوقع: 1.1%؛ السابق: -0.9%

الدفاع المستبعد: 0.5%

يبدو أن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) متوافقة مع التوقعات، مما قد يخفف من حدة التوترات في السوق، ولكن في ظل الظروف الراهنة، لا يوجد ما يدعو للاحتفال.

يواصل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعه، متجاوزًا الآن 3.1%، ومسجلًا 0.4% على أساس شهري، وذلك قبل شهر من اندلاع النزاع في مضيق هرمز/إيران.

يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي "العادي" بعض المؤشرات الطفيفة على التباطؤ، ولكن الناتج المحلي الإجمالي والطلبات هما ما يوضحان الصورة الكاملة.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنصف ما كان متوقعًا، متراجعًا إلى 0.7%. ويؤكد اتجاه التباطؤ الاقتصادي بيانات الطلبات، التي جاءت أيضًا دون التوقعات.

انخفض الدولار بشكل طفيف، مدفوعًا بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

يورو/دولار أمريكي (M1)

المصدر: xStation5