ملخص اليوم: انخفاض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3%، وتراجع أسعار المعادن النفيسة والبيتكوين وسط قوة الدولار الأمريكي

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.

بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.