ملخص اليوم: انخفاض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3%، وتراجع أسعار المعادن النفيسة والبيتكوين وسط قوة الدولار الأمريكي

- يشهد التداول في وول ستريت اليوم تقلبات حادة وسط موجة بيع واسعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. وتتعرض شركات أشباه الموصلات، وعمالقة التكنولوجيا، وشركات رقائق الذاكرة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا مثل سانديسك ومايكرون، لضغوط شديدة، بينما انخفضت أسهم إنفيديا وتي إس إم سي بنسبة تقارب 5%. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.3%، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 1.7%، حيث تقود أسهم التكنولوجيا - التي تشكل الآن نسبة قياسية تبلغ حوالي 35% من المؤشر - السوق الأوسع نحو الانخفاض. ومن بين الشركات التي حققت أداءً أفضل نسبيًا في الولايات المتحدة: البنوك، وبيركشاير هاثاواي، وفيزا، وماستركارد، وكوكاكولا.
- كما كان الوضع ضعيفًا في الأسواق الأوروبية. فقد أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 0.75%، وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي خسائر طفيفة، بينما حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب طفيفة. وانخفض مؤشر WIG20 البولندي بنسبة تقارب 2%. تراجع أداء القطاع المصرفي، وانخفضت أسهم شركة كريوتك إنسترومنتس (CRI.PL) بأكثر من 10% وسط عمليات جني أرباح واسعة النطاق في العديد من القطاعات التي شهدت ارتفاعًا مفرطًا في بورصة وارسو، بما في ذلك أسهم الشركات العاملة في قطاع الفضاء.
- أثار التقرير القوي بشكل استثنائي لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية قلق المستثمرين. وبالنظر إلى التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن تفسير هذه البيانات على أنها تدعم التوقعات بسياسة نقدية متشددة نسبيًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا اليوم، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ.
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو زيادة قدرها 172 ألف وظيفة، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 89 ألف وظيفة، مقارنةً بـ 115 ألف وظيفة في الشهر السابق. وعقب صدور التقرير، تعزز الدولار الأمريكي وارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما تراجعت معنويات المستثمرين في وول ستريت وسط مخاوف من أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول.
- ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 120 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات الشهر السابق التي بلغت 89 ألفًا و123 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، متوافقًا مع التوقعات.
- زاد التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 7 آلاف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ألفي وظيفة، ومعوضًا بذلك انخفاض الشهر السابق الذي بلغ ألفي وظيفة. وشهد التوظيف الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 52 ألف وظيفة، مقارنةً بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة في الشهر السابق.
- بلغ معدل نمو الأجور السنوي 3.4%، متوافقًا مع توقعات السوق، ومنخفضًا عن 3.6% في أبريل. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتًا عند 61.8%، متوافقًا أيضًا مع التوقعات.
- يُشكل الارتفاع الحاد في العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) ضغطًا كبيرًا على المعادن النفيسة. فقد انخفضت الفضة بنسبة 7%، بينما يختبر الذهب مستوى 4330 دولارًا للأونصة، مسجلًا خسارة تزيد عن 3%. في سوق السلع، انخفضت العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنسبة تقارب 5%، بينما تواصل العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) خسائرها وتتراجع إلى ما دون مستوى 580. وهبط سعر البيتكوين إلى 60.5 ألف دولار، بينما خسرت عملة الإيثيريوم ما يقارب 10% من قيمتها وسط حالة من الذعر في السوق.
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
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