عاجل: مؤشر إمباير نيويورك أفضل من المتوقع 📌

أهم النقاط
  • مؤشر التصنيع في ولاية نيويورك إمباير ستيت لشهر أكتوبر

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك لشهر أكتوبر:

  • القراءة الفعلية 10.70؛ التوقعات -1.80؛ القراءة السابقة -8.70؛

 

سجل مؤشر نيويورك الفيدرالي للتصنيع انتعاشًا حادًا في أكتوبر ليصل إلى 10.7 (مقابل -8.7 سابقًا، و-1.4 متوقع)، مما يشير إلى عودة إلى نمو متواضع. وتحسنت الطلبات الجديدة والشحنات، بينما شهدت معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا رغم قِصر أسبوع العمل. وتفاقمت ضغوط الأسعار مع ارتفاع أسعار المدخلات والمبيعات بوتيرة أسرع، وتراجع توافر الإمدادات بشكل طفيف. ورغم أن خطط الإنفاق الرأسمالي ظلت ضعيفة، إلا أن تفاؤل الشركات ازداد - حيث يتوقع ما يقرب من نصف الشركات تحسن الظروف، وزيادة الطلبات، واستمرار ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة.

 
