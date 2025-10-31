عاجل: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة أعلى من المتوقع

مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة: 43.8 (توقعات 42، السابق 40.6)

أظهر مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو تحسنًا ملحوظًا بتسجيله 43.8 نقطة مقابل توقعات عند 42 وقراءة سابقة 40.6، ما يشير إلى تباطؤ أقل في النشاط الصناعي بالمنطقة. ورغم أن المؤشر ما زال دون مستوى الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أن هذه النتيجة تعكس بوادر استقرار بعد أشهر من الضعف.

يشير الارتفاع إلى تحسن نسبي في الطلبات الجديدة والإنتاج، وربما بعض الانفراج في سلاسل التوريد. ومع ذلك، يبقى الحذر قائمًا في ظل استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل والتوظيف.

بالنسبة للأسواق، قد يُنظر إلى القراءة الإيجابية كمؤشر على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يخفف من توقعات خفض الفائدة السريع من قبل الاحتياطي الفيدرالي. لكنها في الوقت نفسه لا تمثل تحولًا جذريًا، بل إشارة أولية على أن التباطؤ الصناعي ربما بلغ ذروته