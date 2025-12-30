عاجل: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو يتجاوز التوقعات 🗽 ردود فعل مؤشر الدولار الأمريكي

بلغ مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة لشهر ديسمبر 43.5، مقارنة بتوقعات بلغت 40 وقراءة سابقة بلغت 36.3. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً اليوم، على الرغم من أن رد فعله على البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع من منطقة شيكاغو لا يزال ضعيفاً.
المصدر: xStation5
