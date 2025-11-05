اقرأ أكثر
٢:٥٧ م · ٥ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر مديري المشتريات النهائي في المملكة المتحدة أعلى من التوقعات!

أهم النقاط
  • بيانات مؤشر مديري المشتريات مع مفاجأة إيجابية

حققت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر مفاجأة إيجابية ملحوظة:

  • المؤشر المركب: ٥٢.٢ (المتوقع: ٥١.١؛ السابق: ٥١.١)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: ٥٢.٣ (المتوقع: ٥١.١؛ سبتمبر: ٥١.١)
 

 

