عاجل: مؤشر مديري المشتريات النهائي في المملكة المتحدة أعلى من التوقعات!

- بيانات مؤشر مديري المشتريات مع مفاجأة إيجابية
حققت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر مفاجأة إيجابية ملحوظة:
- المؤشر المركب: ٥٢.٢ (المتوقع: ٥١.١؛ السابق: ٥١.١)
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: ٥٢.٣ (المتوقع: ٥١.١؛ سبتمبر: ٥١.١)
ارتفاع صادرات وواردات ألمانيا فوق التوقعات
التقويم الاقتصادي: بيانات سوق العمل الكندي ومتحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي 🔎
حصاد الأسواق (07.11.2025)
ملخص يومي: تراجع التفاؤل في وول ستريت مجددًا. انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة.