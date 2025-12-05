ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة

ارتفعت أسهم شركة كور ويف (

)، إحدى أكثر شركات التكنولوجيا انخفاضًا في وقت سابق من هذا العام، بأكثر من ٢٠٪ خلال الجلسات الخمس الماضية، مما يؤكد تراجع المخاوف بشأن الاستثمار المفرط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. بدأ محللو روث كابيتال بارتنرز تغطية سهم شركة تأجير وحدات معالجة الرسومات بتوصية "شراء" وسعر مستهدف يبلغ ١١٠ دولارات أمريكية، مما يعني ارتفاعًا بنسبة ٢٥٪ تقريبًا عن مستوياته الحالية. في سوق السلع الأساسية، تقود المكاسب العقود الآجلة للغاز الطبيعي (

)، التي ارتفعت بأكثر من 5%، والكاكاو الذي ارتفع بنحو 4%. ويسجل النفط زيادة طفيفة تقل قليلاً عن 0.7%.