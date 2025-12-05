ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة

- شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع مكاسب حذرة في وول ستريت، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.4%. وتشهد أسهم ميكرون وأدوبي (التي ستعلن عن أرباحها الأربعاء المقبل) وسيلزفورس ارتفاعًا، بينما تتعرض نتفليكس وجنرال إلكتريك لضغوط. ويتداول الدولار الأمريكي دون تغيير يُذكر. ورغم المعنويات الإيجابية في وول ستريت، شهدت العملات المشفرة تراجعًا، حيث انخفض سعر بيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى 88 ألف دولار، وانخفضت العملات المشفرة الكبيرة مثل بولكادوت بنسبة 8% لتصل إلى 10%.
- كان تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي داعمًا للأسواق، حيث جاءت توقعات التضخم متوافقة مع التوقعات، في حين تطابق الاستهلاك الشخصي والدخل إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. كما قدمت البيانات الأولية لجامعة ميشيغان لشهر ديسمبر إشارة إيجابية لوول ستريت، حيث أظهرت تحسنًا في معنويات المستهلكين وانخفاضًا في توقعات التضخم على مدى عام وخمس سنوات. يُعزز هذا المزيج التوقعات بخفض واقعي لأسعار الفائدة في ديسمبر، وتوقعات بسياسة نقدية أقل تشددًا مع حلول عام ٢٠٢٦، مما قد يدعم الأصول عالية المخاطر، مع الضغط على العوائد والدولار.
بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الصادرة اليوم
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) على أساس سنوي: ٢.٨٪ (توقعات ٢.٨٪، السابق ٢.٧٪)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (شهريًا): 0.3% (توقعات: 0.3%، سابقًا: 0.3%)
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (سنويًا): 2.8% (توقعات: 2.8%، سابقًا: 2.9%)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (شهريًا): 0.2% (توقعات: 0.2%، سابقًا: 0.2%)
الاستهلاك الشخصي الحقيقي الأمريكي (شهريًا): 0.0% (توقعات: 0.1%، سابقًا: 0.4%)
إنفاق المستهلك الأمريكي (شهريًا): 0.3% (توقعات: 0.3%، سابقًا: 0.6%)
- الدخل الشخصي الأمريكي (شهريًا): 0.4% (توقعات: 0.3%، سابقًا: 0.4%)
- القراءة الأولية لمؤشر ثقة جامعة ميشيغان (ديسمبر): 53.3 (توقعات: 52، سابقًا: 51.0)
القراءة الأولية لتوقعات جامعة ميشيغان: 55 (توقعات: 52.7، سابقًا: ٥١.٠)
- التوقعات الأولية لسهم جامعة ميشيغان: ٥٠.٧ (التوقعات ٥٢.١، السابق ٥١.١)
- التوقعات الأولية لسهم جامعة ميشيغان على مدى ٥ سنوات: ٣.٢٪ (التوقعات ٣.٤٪، السابق ٣.٤٪)
التوقعات الأولية لسهم جامعة ميشيغان على مدى سنة واحدة: ٤.١٪ (التوقعات ٤.٥٪، السابق ٤.٥٪)
- ارتفعت أسهم شركة كور ويف (CRWV.US)، إحدى أكثر شركات التكنولوجيا انخفاضًا في وقت سابق من هذا العام، بأكثر من ٢٠٪ خلال الجلسات الخمس الماضية، مما يؤكد تراجع المخاوف بشأن الاستثمار المفرط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. بدأ محللو روث كابيتال بارتنرز تغطية سهم شركة تأجير وحدات معالجة الرسومات بتوصية "شراء" وسعر مستهدف يبلغ ١١٠ دولارات أمريكية، مما يعني ارتفاعًا بنسبة ٢٥٪ تقريبًا عن مستوياته الحالية. في سوق السلع الأساسية، تقود المكاسب العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS)، التي ارتفعت بأكثر من 5%، والكاكاو الذي ارتفع بنحو 4%. ويسجل النفط زيادة طفيفة تقل قليلاً عن 0.7%.
- تدعو استراتيجية البنتاغون المعلنة حديثًا إلى أن تتولى أوروبا غالبية الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول عام 2027، وتهدف إلى الحد من خطر نشوب صراع حول تايوان. يشهد قطاع الدفاع الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا؛ ومن بين الأسهم التي تراجعت أسهم شركة RTX، أكبر شركة دفاع أمريكية. وفي الأسبوع المقبل، ستعلن شركة AeroVironment، المُصنّعة للطائرات بدون طيار، عن أرباحها.
- من المرجح أن الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد سار بسلاسة، حيث أصدر المسؤولون الصينيون بيانًا إيجابيًا عقب الاجتماع، يُسلّط الضوء على خطط توسيع التعاون مع الولايات المتحدة.
المصدر: xStation5
