حصاد الأسواق (08.12.2025)

سجلت مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ أداءً متباينًا في جلسة التداول. مرت عطلة نهاية الأسبوع بهدوء نسبي، ولا تزال تحركات كل من سوقي العملات الأجنبية والأسهم محدودة.

انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.10%، على غرار الين الياباني. في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي واليورو. مع ذلك، لا تزال التغيرات ضمن نطاق ضيق يتراوح بين +/-0.10%. وارتفع زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.12%.

تنتظر الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ويُتوقع حاليًا خفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال بنسبة 87%.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.33% ليصل إلى 4,216 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.18% ليصل إلى 60.20 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الثالث إلى -2.3% على أساس سنوي (مقابل -2.0% متوقعة)، مما يؤكد ضعف الربع على الرغم من التحسن الطفيف في الاستهلاك الخاص.

سجلت الصين فائضًا تجاريًا كبيرًا في نوفمبر بلغ 111.7 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% وارتفاع صادرات المعادن النادرة. وتُظهر البيانات أن بكين لا تزال تُهيمن على القدرة التنافسية للصادرات العالمية على الرغم من الرسوم الجمركية.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آي بي إم على وشك الاستحواذ على كونفلونت مقابل حوالي 11 مليار دولار أمريكي، مما يعني زيادة في السعر بنسبة 37% تقريبًا. وقفزت أسهم كونفلونت بنسبة 20% تقريبًا بعد ساعات التداول، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات الطرح العام الأولي.

حذر ماكرون الصين من الرسوم الجمركية المحتملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وأخبر الرئيس الفرنسي بكين أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة إذا لم تُخفّض الصين فائضها التجاري المتزايد - على الرغم من أن الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال غير مؤكدة.