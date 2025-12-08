التقويم الاقتصادي: بداية هادئة لأسبوع مثير للاهتمام 📌

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. لا توجد أحداث رئيسية مُجدولة قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. مع ذلك، سنشهد لاحقًا هذا الأسبوع العديد من الإصدارات المهمة.

يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر، سنحصل على تقرير JOLTS حول الوظائف الشاغرة الجديدة لشهر أكتوبر. ويوم الأربعاء، سيُعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة. يُقدّر السوق حاليًا احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 87%.

الجدول التفصيلي:

الاثنين، ٨ ديسمبر

٧:٠٠ - الإنتاج الصناعي في ألمانيا

٩:٣٠ - مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو

الثلاثاء، ٩ ديسمبر

الميزان التجاري الصيني

٨:٠٠ - الميزان التجاري الألماني

١٥:٠٠ - تقلبات الولايات المتحدة (أكتوبر)

الأربعاء، ١٠ ديسمبر

١:٣٠ - مؤشر أسعار المستهلك الصيني (نوفمبر)

١٢:٣٠ - طلبات الرهن العقاري الأمريكية

١٣:٣٠ - تكاليف العمالة الأمريكية

١٥:٣٠ - مخزونات النفط الخام الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة

١٤:٤٥ / ١٥:٣٠ - قرار بنك كندا المركزي / خطاب المحافظ ماكليم

١٩:٠٠ / ١٩:٣٠ - قرار وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي / خطاب باول

الخميس، ١١ ديسمبر

٨:٣٠ - قرار البنك الوطني السويسري (سويسرا)

١١:٠٠ - البنك المركزي التركي القرار

13:30 - طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية / الميزان التجاري

15:30 - مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة

الجمعة، 12 ديسمبر

04:30 - الإنتاج الصناعي الياباني

07:00 - مؤشر أسعار المستهلك الألماني

08:00 - مؤشر أسعار المستهلك الإسباني

13:00 / 13:30 - خطابا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (هاماك، بولسون)

15:30 - تراخيص البناء الكندية / مبيعات الجملة

أرباح الشركات