اقرأ أكثر
٣:٠٢ م · ٩ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر NFIB من الولايات المتحدة

Milad Azar
US2000
المؤشرات
-
-

مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للشركات المستقلة (NFIB) هو عبارة عن مجموعة من عشرة مكونات معدلة موسميًا. وهو يوفر مؤشرًا لصحة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل ما يقرب من 50% من القوى العاملة الخاصة في البلاد.

السابق: 98.2, المتوقع: 98.4, الفعلي: 99.0

 

 

هذا الارتفاع فوق التوقعات يشير إلى تحسن معنويات الشركات الصغيرة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، وقد يعكس تحسنًا في نظرة أصحاب الأعمال للطلب، والعمالة، وتوقعات النشاط العام خلال الأشهر المقبلة

١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٦:٤٣ م

الولايات المتحدة: التقييمات وسط موجة إلغاء القيود التنظيمية
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٢:٥٧ م

مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.5%، وسهم لوفتهانزا يرتفع بنسبة تقارب 5% بعد توصية كيبلر.
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٧ ص

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي البريطاني وقطاع التصنيع أقل من المتوقع 📉 مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي يتماشى مع التوقعات
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٢ ص

حصاد الأسواق (12.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات