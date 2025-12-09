عاجل: مؤشر NFIB من الولايات المتحدة

مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للشركات المستقلة (NFIB) هو عبارة عن مجموعة من عشرة مكونات معدلة موسميًا. وهو يوفر مؤشرًا لصحة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل ما يقرب من 50% من القوى العاملة الخاصة في البلاد.

السابق: 98.2, المتوقع: 98.4, الفعلي: 99.0

هذا الارتفاع فوق التوقعات يشير إلى تحسن معنويات الشركات الصغيرة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، وقد يعكس تحسنًا في نظرة أصحاب الأعمال للطلب، والعمالة، وتوقعات النشاط العام خلال الأشهر المقبلة