ملخص السوق: تراجع أسهم الطاقة مع تزايد الآمال في إنهاء الحرب الإيرانية 🌍 (10.03.2026)

الأسواق:
- يستمر التفاؤل القوي في أوروبا في اكتساب زخم، حيث ارتفع عقد EU50 بنسبة 0.2%. وسُجّلت أكبر المكاسب في مؤشر IBEX 35 الإسباني (SPA35: +2.2%) ومؤشر WIG20 البولندي (W20: +1.9%). ويرتفع عقد DAX الألماني (DE40) بنسبة 0.35% تقريبًا، بينما انخفض مؤشرا FRA40 وSUI20 انخفاضًا طفيفًا (حوالي -0.05%).
- ومن بين القطاعات، تُعدّ شركات سلع الطاقة (شل: -1.1%؛ بي بي: -1.7%) هي القطاعات الوحيدة التي شهدت تراجعًا واضحًا، حيث تُصحّح هذه الشركات مسارها بعد تصريحات ترامب التي تُشير إلى خفض التصعيد في إيران وعودة عقود خام برنت إلى ما دون 100 دولار (تبلغ حاليًا 93 دولارًا).
- وخفضت شركة TD Cowen تصنيف شركة Novo Nordisk إلى "محايد" بسبب مخاوف تتعلق ببراءات اختراع سيماغلوتيد. أشار المحللون إلى ضعف نتائج تجارب دواء كاجريسيما وانخفاض وصفات دواء أوزمبيك. ورغم ذلك، تستثمر الشركة في الإنتاج وتدخل في شراكة مع شركة هيمز آند هيرز. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 1.4%.
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بشكل مستقر، مع تقلبات في أسعار الصرف تتركز بشكل أساسي في العملات التي تُعتبر محفوفة بالمخاطر (AUDUSD: +0.4%) وعملات الأسواق الناشئة (USDBRL: -0.5%، USDMXN: -0.6%)، والتي تستفيد بشكل كبير من عودة الإقبال على المخاطرة.
الاقتصاد والسياسة:
- أشار دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إلى "إمكانية إجراء محادثات مع إيران".
- وكرر وزير الحرب الأمريكي هيغسيث تحذير ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب بقوة أكبر من أي وقت مضى إذا ما منعت إيران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
- واستجابةً لخطر أزمة طاقة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 200 مليون يورو للاستثمار في التقنيات النووية. وسيتم تمويل هذه الأموال من نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.
- وتشير سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى حالة من الهدوء والحذر داخل مجلس الإدارة، حيث يتجنب اتخاذ قرارات متسرعة استجابةً لخطر ارتفاع أسعار الطاقة على المدى الطويل.
- مولر: "ازدادت احتمالية رفع سعر الفائدة، ولكن لا ينبغي لنا التسرع".
- سيمكوس: "علينا التزام الهدوء واتخاذ القرار التالي بناءً على أفضل المعلومات المتاحة يوم الاجتماع."
- انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر فبراير إلى 98.8 نقطة. ورغم ارتفاع المبيعات الحالية بمقدار 7 نقاط، تراجعت التوقعات بشأن حجم المبيعات المستقبلية بشكل حاد. ولا يزال سوق العمل يعاني من شحّ في العمالة، حيث تعجز 33% من الشركات عن شغل الوظائف الشاغرة، ويُبلغ 54% من أصحاب الأعمال عن صعوبات في التوظيف. وفي الوقت نفسه، انخفضت خطط استحداث وظائف جديدة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2025.
