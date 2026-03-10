ملخص السوق: تراجع أسهم الطاقة مع تزايد الآمال في إنهاء الحرب الإيرانية 🌍 (10.03.2026)

انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر فبراير إلى 98.8 نقطة. ورغم ارتفاع المبيعات الحالية بمقدار 7 نقاط، تراجعت التوقعات بشأن حجم المبيعات المستقبلية بشكل حاد. ولا يزال سوق العمل يعاني من شحّ في العمالة، حيث تعجز 33% من الشركات عن شغل الوظائف الشاغرة، ويُبلغ 54% من أصحاب الأعمال عن صعوبات في التوظيف. وفي الوقت نفسه، انخفضت خطط استحداث وظائف جديدة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2025.