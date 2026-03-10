رسم بياني اليوم: ارتفاع مؤشر JP225 بعد مراجعة غير متوقعة للناتج المحلي الإجمالي 📈 اليابان تعود للمنافسة بقوة!

يواصل مؤشر نيكاي 225 الياباني (JP225) ارتفاعه بنسبة 0.9%، مقترباً من مستوى اختبار إيجابي للمتوسط المتحرك الأساسي لمدة 30 يوماً (EMA30). ولا يقتصر التفاؤل السائد في الجلسة الآسيوية على التوقعات العالية بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط عقب تصريحات دونالد ترامب، بل يشمل أيضاً البيانات الاقتصادية الممتازة التي تبعث الأمل في انتعاش اقتصادي في اليابان لأول مرة منذ فترة طويلة.
يستقر مؤشر JP225 حاليًا أسفل المتوسط المتحرك الأساسي لـ 30 يومًا ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الهبوطية الأخيرة، مع مؤشر قوة نسبية محايد يُتيح مزيدًا من المكاسب. ورغم أن التفاؤل المبني على مقابلات ترامب لا يزال هشًا، إلا أن أساسيات الاقتصاد الياباني تُشير إلى وجود آفاق لتحسن حقيقي. المصدر: xStation5
ما الذي يدفع مؤشر JP225 اليوم؟
- ألمح دونالد ترامب إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا أن التقدم الأمريكي متقدم بشكل ملحوظ عن الخطة الموضوعة للعملية والتي كانت تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع. ودخلت الأسواق العالمية في حالة من النشوة فورًا؛ حيث ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.9% تقريبًا، بينما انخفض مؤشر VIX بنسبة 4.3%. كما سجلت جميع الأسواق الأوروبية ارتفاعًا (EU50: +0.8%).
- تم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع من عام 2025 بالزيادة، مما بدد تشاؤم المستثمرين عقب التراجع السابق في الناتج المحلي الإجمالي نتيجةً لاضطرابات السياسة التجارية الأمريكية في عام 2025. وارتفع معدل النمو ربع السنوي من 0.1% المخيب للآمال إلى 0.3% (1.3% نمو سنوي).
- وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو الإنفاق الرأسمالي للشركات (1.3% ربع سنوي مقابل 0.2% متوقعة)، حيث قررت الشركات - بعد فترة من النتائج القوية، وانحسار حالة عدم اليقين، واستمرار السياسة النقدية التيسيرية - تخصيص المزيد من الأموال لتطوير أعمالها.
- ولأول مرة منذ أكثر من عام، سُجلت أيضًا زيادة في الأجور الحقيقية (+1.4%)، مما انعكس على نمو الاستهلاك بين اليابانيين (+0.3% ربع سنوي مقابل 0.1% متوقعة). كما كانت النفقات الكبيرة خلال موسم العطلات والتفاؤل العام بشأن الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء تاكايتشي لخفض تكلفة المعيشة (مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0٪ على المواد الغذائية أو رسوم الطاقة المخفضة) عوامل إيجابية.
