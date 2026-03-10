رسم بياني اليوم: ارتفاع مؤشر JP225 بعد مراجعة غير متوقعة للناتج المحلي الإجمالي 📈 اليابان تعود للمنافسة بقوة!

يواصل مؤشر نيكاي 225 الياباني (JP225) ارتفاعه بنسبة 0.9%، مقترباً من مستوى اختبار إيجابي للمتوسط ​​المتحرك الأساسي لمدة 30 يوماً (EMA30). ولا يقتصر التفاؤل السائد في الجلسة الآسيوية على التوقعات العالية بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط عقب تصريحات دونالد ترامب، بل يشمل أيضاً البيانات الاقتصادية الممتازة التي تبعث الأمل في انتعاش اقتصادي في اليابان لأول مرة منذ فترة طويلة.

يستقر مؤشر JP225 حاليًا أسفل المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 30 يومًا ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الهبوطية الأخيرة، مع مؤشر قوة نسبية محايد يُتيح مزيدًا من المكاسب. ورغم أن التفاؤل المبني على مقابلات ترامب لا يزال هشًا، إلا أن أساسيات الاقتصاد الياباني تُشير إلى وجود آفاق لتحسن حقيقي. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع مؤشر JP225 اليوم؟