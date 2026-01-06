عاجل: مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية أضعف قليلاً من المتوقع؛ وتراجع حاد في إيطاليا. 🔎

٨:١٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إسبانيا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥٧.١؛ القيمة المتوقعة ٥٤.٨؛ القيمة السابقة ٥٥.٦؛

تفوقت إسبانيا بشكل واضح على باقي دول المنطقة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى له في اثني عشر شهرًا، مما ساهم في نمو قوي في القطاع. وشهدت الأعمال الجديدة نموًا ملحوظًا، مدعومة بالطلب المحلي القوي واستمرار التوظيف، على الرغم من ضعف قطاع التصنيع نسبيًا. ومع ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار المدخلات مجددًا، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على التكاليف في قطاع الخدمات، بينما لا تزال التوقعات العامة لعام 2026 إيجابية.

٨:٤٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥١.٥؛ القيمة المتوقعة ٥٤.٢؛ القيمة السابقة ٥٥.٠؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥٠.٣؛ القيمة السابقة ٥٣.٨؛

أظهر مؤشر مديري المشتريات الإيطالي أن النمو ظل إيجابياً بشكل طفيف، لكنه فقد زخمه، مع تباطؤ حاد في نشاط الخدمات رغم الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة مدفوعاً بالطلب المحلي. وانخفضت طلبات التصدير قليلاً، واقتصرت الشركات على إضافة عدد محدود من الموظفين، بينما استمر انخفاض الطلبات المتراكمة. وتراجع تضخم تكاليف المدخلات، وانخفض تضخم الأسعار، مما ضغط على هوامش الربح، وعلى الرغم من بقاء الثقة إيجابية، إلا أنها ظلت دون متوسطها التاريخي.

٨:٥٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥٠.٠؛ القيمة المتوقعة ٥٠.١؛ القيمة السابقة ٥٠.٤؛

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فرنسا ( HCOB ): القيمة الحالية ٥٠.١؛ القيمة المتوقعة ٥٠.٢؛ القيمة السابقة ٥١.٤؛

أشار مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا إلى حالة من الركود، حيث تراجع النشاط التجاري في قطاع الخدمات وظل الطلب ثابتاً إلى حد كبير، مع تفاقم التباطؤ نتيجة ضعف طلبات التصدير. وظل التوظيف مستقراً إلى حد كبير، وانخفضت الطلبات المتراكمة، مما يعكس انخفاض حجم العمل. وانخفضت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ، مما حدّ من قدرة الشركات على تحديد الأسعار ودفع بعضها إلى تقديم خصومات، وهو ما يُبرز، إلى جانب ضعف المعنويات، هشاشة البيئة الاقتصادية المحلية.

٨:٥٥ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا ( HCOB ): الفعلي ٥٢.٧؛ المتوقع ٥٢.٦؛ السابق ٥٣.١؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا ( HCOB ): الفعلي ٥١.٣؛ المتوقع ٥١.٥؛ السابق ٥٢.٤؛

أشار مؤشر مديري المشتريات الألماني إلى استمرار التوسع في قطاع الخدمات، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع الأعمال الجديدة بشكل طفيف. وقد زادت الشركات التوظيف بشكل طفيف، لكنها لم تتمكن من تحميل العملاء سوى جزء من التكاليف المرتفعة، حيث لا تزال ضغوط الأجور مصدراً رئيسياً للتضخم. وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، وانخفضت التوقعات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مما يشير إلى نظرة مستقبلية أكثر حذراً.

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو ( HCOB ): الفعلي ٥٢.٤؛ المتوقع ٥٢.٦؛ السابق ٥٣.٦؛

مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو ( HCOB ): الفعلي ٥١.٥؛ المتوقع ٥١.٩؛ السابق ٥٢.٨؛

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع تراجع الطلب على السلع والخدمات قرب نهاية العام. وعادت ضغوط التكاليف للظهور مجدداً، حيث ارتفع تضخم المدخلات بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الأجور في قطاع الخدمات، بينما ظلت أسعار المخرجات مستقرة بشكل عام. وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال يشهد نمواً متواضعاً، إلا أن استمرار التضخم المدفوع بقطاع الخدمات يفسر جزئياً حذر البنك المركزي الأوروبي بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

٩:٣٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية ( S&P ): الفعلي ٥١.٤؛ المتوقع ٥٢.١؛ السابق ٥١.٣؛

مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي من ستاندرد آند بورز: الفعلي 51.4؛ المتوقع 52.1؛ السابق 51.2؛

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة نموًا طفيفًا فقط في النشاط التجاري، حيث كان التوسع أضعف من التقديرات الأولية وأقل من الوتيرة التي شهدها معظم النصف الثاني من العام. وعادت الطلبات الجديدة إلى النمو بعد انخفاضها في نوفمبر، مدعومة بتحسن طفيف في ثقة العملاء وانتعاش بسيط في مبيعات التصدير، لكن الشركات استمرت في مواجهة تحديات الطلب وظروف اقتصادية كلية ضعيفة. وأبلغت الشركات عن ضغوط متزايدة على التكاليف، حيث تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وعادت أسعار المخرجات إلى الارتفاع، على الرغم من استمرار ضغوط على هوامش الربح. وانخفض التوظيف في قطاع الخدمات بشكل أكبر، مما يعكس المخاوف بشأن الربحية والتوقعات الاقتصادية العامة مع بداية العام الجديد.

أشارت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى تباطؤ النمو ولكنه لا يزال إيجابياً، حيث يدعم قطاع الخدمات النمو، مع بعض الارتفاع في ضغوط التكاليف، على الرغم من أن الزخم يتراجع في أجزاء من التكتل.