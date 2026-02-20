اقرأ أكثر
١:٠٨ م · ٢٠ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية الأولية أقوى من المتوقع 📈 ارتفاع طفيف في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير، لقطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو وألمانيا، تحسناً في جميع المؤشرات مقارنةً بالشهر السابق. وكانت النتيجة الوحيدة المخيبة للآمال هي انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، حيث جاءت أقل بقليل من التوقعات. كما فاجأت نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادرة سابقاً من فرنسا الجميع بتحسنها.

منطقة اليورو

  • مؤشر مديري المشتريات للخدمات (أولي): 51.8 (التوقعات: 51.9؛ القيمة السابقة: 51.6)
  • مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (أولي): 50.8 (التوقعات: 50.0؛ القيمة السابقة: 49.5)
  • مؤشر مديري المشتريات المركب (أولي): 51.9 (التوقعات: 51.5؛ القيمة السابقة: 51.3)

ألمانيا

  • مؤشر مديري المشتريات للخدمات (أولي): 53.4 (التوقعات: 52.4؛ القيمة السابقة: 52.4)
  • مؤشر مديري المشتريات المركب (أولي): 53.1 (التوقعات: 52.3؛ القيمة السابقة: 52.1)
  • مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (أولي): 50.7 (التوقعات: 49.5؛ القيمة السابقة: 49.1)

المصدر: xStation5

