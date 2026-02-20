مؤشر US500: الأسهم الأمريكية تفقد زخمها رغم أقوى نمو في إيرادات مؤشر S&P 500 منذ 3 سنوات 📊

يسعى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) إلى الاستقرار بعد انخفاضاتٍ حديثة، مما يجعل هذا الوقت مناسبًا لتقييم موسم أرباح الربع الرابع من عام 2025. تشهد الشركات الأمريكية تسارعًا ملحوظًا مجددًا، ليس فقط في الأرباح، بل أيضًا في نمو الإيرادات. من منظور أساسي، يُعد زخم الإيرادات لا يقل أهمية عن الأرباح، لأنه يعكس الطلب الأساسي بشكل مباشر، وليس تأثيرات التكلفة أو هامش الربح. يبلغ معدل نمو الإيرادات المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الرابع حاليًا 9% على أساس سنوي، وهو الأقوى خلال ثلاث سنوات. إذا استمر هذا المعدل حتى نهاية موسم الإعلان عن النتائج، فسيسجل المؤشر أعلى نمو في الإيرادات منذ الربع الثالث من عام 2022 (11.0%). والجدير بالذكر أنه تم تعديل توقعات نمو الإيرادات بالزيادة طوال الموسم.

٩٪ على أساس سنوي: معدل نمو الإيرادات المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ للربع الرابع

٧.٨٪: تقديرات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

٦.٥٪: تقديرات حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

١٠ من أصل ١١ قطاعًا تُسجل نموًا في الإيرادات على أساس سنوي

ثلاثة قطاعات تُحقق نموًا في الإيرادات بنسبة تتجاوز ١٠٪: تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، والرعاية الصحية

أكبر مساهمة تأتي من أربعة قطاعات.

تكنولوجيا المعلومات: ارتفع نمو الإيرادات إلى 20.6% من 17.9%

أبرز المفاجآت الإيجابية:

أبل: 143.76 مليار دولار أمريكي مقابل 138.39 مليار دولار أمريكي متوقعة

سوبر مايكرو كمبيوتر: 12.68 مليار دولار أمريكي مقابل 10.42 مليار دولار أمريكي متوقعة

مايكروسوفت: 81.27 مليار دولار أمريكي مقابل 80.31 مليار دولار أمريكي متوقعة

الرعاية الصحية: ارتفع نمو الإيرادات إلى 10.3% من 9.0%

مفاجآت إيجابية:

سيجنا: 72.50 مليار دولار أمريكي مقابل 70.31 مليار دولار أمريكي متوقعة

سي في إس هيلث: 105.69 مليار دولار أمريكي مقابل 103.70 مليار دولار أمريكي متوقعة

إيلي ليلي: 19.29 مليار دولار أمريكي مقابل 17.94 مليار دولار أمريكي متوقعة

سنتين: 49.73 مليار دولار أمريكي مقابل 48.39 مليار دولار أمريكي متوقعة

خدمات الاتصالات: ارتفع نمو الإيرادات إلى 12.2% من ١٠٫٢٪

التقارير الرئيسية:

ألفابت: ١١٣٫٨٣ مليار دولار مقابل ١١١٫٣٢ مليار دولار متوقعة

ميتا: ٥٩٫٨٩ مليار دولار مقابل ٥٨٫٤٦ مليار دولار متوقعة

القطاع الصناعي: ارتفع نمو الإيرادات إلى ٧٫٨٪ من ٥٫٨٪

مفاجآت إيجابية:

بوينغ: ٢٣٫٩٥ مليار دولار مقابل ٢٢٫٦٠ مليار دولار متوقعة

آر تي إكس: ٢٤٫٢٤ مليار دولار مقابل ٢٢٫٦٩ مليار دولار متوقعة

كاتربيلر: ١٩٫١٣ مليار دولار مقابل ١٧٫٨٥ مليار دولار متوقعة

مفاجآت إيجابية أخرى ملحوظة

أبولو غلوبال مانجمنت: ٩٫٨٦ مليار دولار مقابل ٤٫٧٧ مليار دولار متوقعة

فيليبس ٦٦: ٣٦٫٣٣ مليار دولار مقابل ٣٣٫٨٦ مليار دولار متوقعة

أمازون: ٢١٣٫٣٩ مليار دولار مقابل ٢١١٫٤٤ مليار دولار متوقعة

فورد: 45.90 مليار دولار مقابل 43.60 مليار دولار متوقعة

ماذا بعد؟ التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو

يتوقع المحللون تباطؤ نمو الإيرادات حتى عام 2026:

الربع الأول 2026: 8.7% على أساس سنوي

الربع الثاني 2026: 7.9%

الربع الثالث 2026: 7.3%

الربع الرابع 2026: 7.4%

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الإطار الزمني اليومي)

تبدو بيانات موسم أرباح فاكت سيت قوية، إلا أن هذا لم ينعكس على تسارع في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. هذا التباين مثير للقلق نوعًا ما، إذ قد يشير إلى أن التقييمات تجاوزت الأرباح وأن أسعار الأسهم وصلت إلى ذروتها، مما يقلل من فرص الارتفاع. من ناحية أخرى، لا يزال زخم كل من الأرباح والإيرادات يدعم بشكل ملموس مستويات التقييم المرتفعة نسبيًا في السوق الأمريكية.

المصدر: xStation5