التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية ومؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات من الولايات المتحدة 🗽

بينما ساد الهدوء النسبي بداية الأسبوع، يشهد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم ازدحامًا استثنائيًا في كل من أوروبا والولايات المتحدة. ستبدأ الأسواق بتحليل مؤشرات مديري المشتريات من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، قبل أن يتحول التركيز سريعًا إلى بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من الجلسة، سيطلع المستثمرون أيضًا على مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية واستطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك.
جدول البيانات الاقتصادية الكلية
- 7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش: مؤشر مديري المشتريات الألماني (الخدمات والتصنيع)
- 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش: مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو (الخدمات والتصنيع)
- 8:30 صباحًا بتوقيت غرينتش: مؤشر مديري المشتريات البريطاني (الخدمات والتصنيع)
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش: مبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في كندا
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش: معدل التضخم في الولايات المتحدة (مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي)
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش: بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
- 1:45 ظهرًا بتوقيت غرينتش: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (الخدمات والتصنيع)
- 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش: ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة (جامعة ميشيغان)
- 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش: مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة
- 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش: قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية (مبدئي)
متحدثون من البنوك المركزية
- 1:45 ظهرًا بتوقيت غرينتش: بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي
- 4:45 عصرًا بتوقيت غرينتش: لوغان من الاحتياطي الفيدرالي
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (إطار زمني يومي واحد)
يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه اليوم، مع اقتراب المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، وهو مؤشر رئيسي للاتجاه، من مستوى المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم. 1.165. وقد عمل هذا المستوى كدعم ثلاث مرات مؤخراً، بما في ذلك مرتين في نوفمبر 2025 ومرة واحدة في يناير من هذا العام.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر