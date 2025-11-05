عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو يتوافق مع التوقعات.

اقرأ أكثر
٢:٠٢ م · ٥ نوفمبر ٢٠٢٥

منطقة اليورو - مؤشر أسعار المنتجين (سبتمبر)

  • شهريًا: ٠٫١٪ (توقعات - ٠٫١٪؛ سابقًا - ٠٫٣٪)
  • سنويًا: - ٠٫٢٪ (توقعات - ٠٫٢٪؛ سابقًا - ٠٫٦٪)
 

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو (PPI) لشهر سبتمبر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في أغسطس، مما يشير إلى استمرار التراجع الطفيف في ضغوط تكاليف المنتجين. وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، متوافقًا مع التوقعات ومُحسّنًا عن الانخفاض السابق البالغ 0.6%، مما يشير إلى انكماش طفيف في جانب المنتجين. وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال معتدلة، دون أي آثار فورية على سياسة البنك المركزي الأوروبي.

 

