عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو يتوافق مع التوقعات.

منطقة اليورو - مؤشر أسعار المنتجين (سبتمبر)
- شهريًا: ٠٫١٪ (توقعات - ٠٫١٪؛ سابقًا - ٠٫٣٪)
- سنويًا: - ٠٫٢٪ (توقعات - ٠٫٢٪؛ سابقًا - ٠٫٦٪)
انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو (PPI) لشهر سبتمبر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في أغسطس، مما يشير إلى استمرار التراجع الطفيف في ضغوط تكاليف المنتجين. وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، متوافقًا مع التوقعات ومُحسّنًا عن الانخفاض السابق البالغ 0.6%، مما يشير إلى انكماش طفيف في جانب المنتجين. وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال معتدلة، دون أي آثار فورية على سياسة البنك المركزي الأوروبي.
