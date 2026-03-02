اقرأ أكثر
١:١٣ م · ٢ مارس ٢٠٢٦

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير تؤكد عودة النمو المعتدل

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو لشهر فبراير: 50.8 (التقدير: 50.8؛ السابق: 50.8)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لألمانيا لشهر فبراير: 50.9 (التقدير: 50.7؛ السابق: 50.7)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لفرنسا لشهر فبراير: 50.1 (التقدير: 49.9؛ السابق: 49.9)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لإيطاليا لشهر فبراير: 50.6 (التقدير: 49.2؛ السابق: 48.1)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لسويسرا لشهر فبراير: 47.4 (التقدير: 49.8؛ السابق: 48.8) - مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 52.4 (السابق: 53.8)

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لإسبانيا لشهر فبراير: 50.0 (التقدير: 50.0؛ السابق: 49.2)

 

أكدت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لمنطقة اليورو لشهر فبراير بشكل عام عودة النمو المعتدل، حيث استقرت المنطقة عند مستوى سجلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 50.8 نقطة، بينما سجلت جميعها عند أو أعلى بقليل من عتبة الـ 50، متجاوزة التوقعات في معظم الحالات. وبرزت إيطاليا بشكل لافت بارتفاع مفاجئ عند 50.6 نقطة مقابل 49.2 نقطة متوقعة و48.1 نقطة سابقة، في حين عادت إسبانيا إلى 50.0 نقطة بالضبط من 49.2 نقطة. في المقابل، استمرت سويسرا في الانكماش مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.4 نقطة مقابل 49.8 نقطة متوقعة، على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات عند 52.4 نقطة رغم تراجعه من 53.8 نقطة. وبشكل عام، تشير البيانات إلى استقرار مبدئي في قطاع التصنيع في منطقة اليورو، في ظل بيئة صناعية لا تزال ضعيفة في سويسرا.

