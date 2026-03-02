ارتفاع أسعار النفط والذهب وسط توترات المنطقة

استهلت الأسواق الأسبوع الجديد وسط هجمات منسقة من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وردّت طهران بقصف صاروخي واسع النطاق استهدف مواقع في إيران وإسرائيل وقواعد أمريكية في دول حليفة، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت ولبنان، وامتدت حوادثها إلى قبرص والأردن وباكستان، وغيرها. ويظلّ الوضع في مضيق هرمز، الذي يمثل نحو خُمس تجارة النفط العالمية، وينقل نحو 20 مليون برميل يومياً، العنصر الأخطر في هذه الأزمة، وهو حالياً غير سالك إلى حد كبير بسبب خطر الهجمات على ناقلات النفط. وتُعزى المخاوف بشأن استدامة الإمدادات من الخليج العربي إلى الارتفاع الحاد في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.2% اليوم، ليصل سعر برنت إلى حوالي 79 دولاراً أمريكياً للبرميل. ويتزايد ترجيح سيناريو قد يؤدي فيه الحصار الفعلي لمضيق هرمز والهجمات على ناقلات النفط إلى اختبار أسعار النفط حاجز 100 دولار أمريكي في فترة وجيزة نسبياً.

مع ذلك، يُمثل قرار أوبك+، الذي وافق خلال اجتماع استثنائي عُقد في نهاية الأسبوع، على زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا - وهو ما يتجاوز بكثير الهدف السابق البالغ حوالي 136 ألف برميل - عائقًا أمام المزيد من ارتفاع أسعار النفط، وذلك في محاولة منه لإظهار استعداده لتخفيف صدمة العرض. عمليًا، ومع استمرار الهجمات على أهداف في الإمارات العربية المتحدة وعموم المنطقة، يُعدّ التوافر الفعلي للسلعة وأمن خطوط الإمداد البحرية أكثر أهمية اليوم من أي تصريحات صادرة عن الكارتل. أما الذهب، الذي يلعب دور "بوليصة التأمين النهائية" التقليدية، فيتفاعل بقوة مماثلة للنفط، حيث ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%، وإذا استمر القتال لمدة 48 ساعة أخرى، فقد يُمهد الطريق لوصول سعره إلى 5500 دولار أمريكي للأونصة، مع خطر الوصول إلى مستويات أعلى في حال استمرار التصعيد. يتجه المستثمرون أيضاً إلى الفضة، حيث لا يُستبعد، في ظلّ سخونة سوق الخيارات، وصول سعرها إلى ما بين 100 و120 دولاراً أمريكياً للأونصة، مع وجود خطر متزايد لحدوث تصحيح حاد في أسعار الأدوات المالية الرابحة حالياً في حال هدأت الأوضاع في الشرق الأوسط فجأة. على المدى القريب، سيتحدد رد فعل أسواق النفط والذهب والجنيه الإسترليني والأسهم على الأحداث في المنطقة بناءً على مدة استمرار تبادل إطلاق النار ومدة تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

بدأ تداول خام برنت بفجوة صعودية كبيرة، مما يعزز الاتجاه الصعودي الحالي. ومن المثير للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتوسط ​​المتحرك لـ 14 يومًا يبلغ حاليًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2025. المصدر: xStation

افتتح الذهب (GOLD) أيضاً بفجوة صعودية كبيرة، ويقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق. المصدر: xStation